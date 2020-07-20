Джуд Беллингхем
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Боруссия Д
Игроки «Боруссии» поют битловскую Hey Jude. Так они представили новичка
20 июля, 12:19
Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании Джуда Беллингхема. Футболисты встретили его, напевая припев хита The Beatles Hey Jude («Эй, Джуд»). В конце ролика поприветствовал всех сам Беллингхем.
В прошлом сезоне 17-летний Беллингхем играл за «Бирмингем» в Чемпионшипе (35 матчей, 4 гола).
Bild писал, что «Боруссия» заплатила за него 23 млн евро.
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