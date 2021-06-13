Джуд Беллингхем
Евро-2020
Англия
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#Джуд Беллингхем #Евро-2020 #Англия

Беллингхем – самый молодой участник Евро в истории

час назад

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхем вышел на замену в матче Евро-2020 против Хорватии. Он появился на поле на 82-й минуте вместо Гарри Кейна.

Матч завершен
Англия
Стерлинг 57
1:0
Матч завершен
Хорватия
  • На момент выхода Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней. 29 июня ему будет 18 лет. Это самый молодой игрок, который участвовал в финальной части чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Йетро Виллемсу (18 лет и 71 день) на Евро-2012.
  • Беллингхем – самый молодой английский игрок, который играл за сборную на чемпионате мира или Европы.
  • Он дебютировал за сборную Англии в ноябре-2020.

Джуд Беллингхем играет за дортмундскую «Боруссию», с которой выиграл Кубок Германии. Он стал лучшим новичком Бундеслиги в сезоне-2020/21.

Во втором туре Англия сыграет с Шотландией. Матч пройдет 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Opta
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