Беллингхем – самый молодой участник Евро в истории

На момент выхода Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней. 29 июня ему будет 18 лет. Это самый молодой игрок, который участвовал в финальной части чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Йетро Виллемсу (18 лет и 71 день) на Евро-2012.

Беллингхем – самый молодой английский игрок, который играл за сборную на чемпионате мира или Европы.

Он дебютировал за сборную Англии в ноябре-2020.

Джуд Беллингхем играет за дортмундскую «Боруссию», с которой выиграл Кубок Германии. Он стал лучшим новичком Бундеслиги в сезоне-2020/21.

Во втором туре Англия сыграет с Шотландией. Матч пройдет 18 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.