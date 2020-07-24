Джуд Беллингхем
Футбол
Бирмингем
«Бирмингем» вывел из обращения номер проданного 17-летнего игрока – «для вдохновения других»
24 июля 2020, 11:05
17-летний Джуд Беллингхем перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингема».
22-й номер Беллингхема выведен из обращения в «Бирмингеме». Клуб говорит, что он стал иконой клуба, показав, что можно достичь талантом и трудом и остаться при этом скромным за пределами поля.
Как написано на официальном сайте, номер выведен «чтобы сохранить память о человеке, который был одним из нас – это вдохновит других».
Беллингхем сыграл за «Бирмингем» 44 матча.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые