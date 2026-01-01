Фил Фоден

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Футбол
France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20
#Золотой мяч
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
Футбол
Фоден не попал в заявку Англии на финал Евро-2020 против Италии из-за травмы
#Фил Фоден
Футбол
Прервалась рекордная серия Бернарду Силвы в Лиге чемпионов. Он не проигрывал 26 матчей
#Бернарду Силва
Футбол
Фоден перестал сотрудничать с компанией, которая обратилась к Мбаппе в его твиттере
#Фил Фоден
Футбол
Фоден из «Сити» нарушил правила карантина, сыграв в футбол на пляже
#Фил Фоден
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Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
«Месси, принеси мне футболку Фодена». Главный эпизод матча Лиги чемпионов – ребенок с плакатом на трибуне
#Лига чемпионов
Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х
#Англия
Звезды «Челси» и «Ман Сити» были соперниками с восьми лет. Играли в академиях, а теперь – в финале Лиги чемпионов
#Лига чемпионов
Два дебютанта сборной Англии нарушили карантин – привели исландских девушек в отель
#Англия
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