Бернарду Силва
Лига чемпионов
Фил Фоден
Челси
Манчестер Сити
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#Бернарду Силва #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити #Фил Фоден

Прервалась рекордная серия Бернарду Силвы в Лиге чемпионов. Он не проигрывал 26 матчей

2 часа назад

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Это первое поражение «Ман Сити» в сезоне Лиги чемпионов. Статистика до финала – 11 побед и ничья.

Бернарду Силва имел рекордную серию из 26 матчей Лиги чемпионов, в которых его команда не проигрывала. За это время было 23 победы и три ничьи.

Фил Фоден удерживал второе место по такому рекорду – 21 матч без поражений. Теперь их серии нарушились.

Для «Ман Сити» это был первый финал Лиги чемпионов в клубной истории. «Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз.

Вратарь «Челси» Менди отыграл девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это его дебютный сезон в турнире

«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
OptaJoe
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