Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»
«Манчестер Сити» и «Челси» – соперники по финалу Лиги чемпионов. Матеу Лаос назначен главным арбитром этого матча. Еще раньше он несколько раз пересекался с «Челси» и «Ман Сити» (подробно – тут). Отдельная история связывает Лаоса и Гвардиолу. Она произошла три года назад, когда «Ман Сити» вылетел от «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» выиграл первую игру со счетом 3:0, но «Ман Сити» еще предстоял ответный домашний матч. В нем главным судьей был Матеу Лаос. «Ман Сити» быстро забил первый гол, но два мяча от «Ливерпуля» во втором тайме все решили. Перед перерывом произошел момент, который взбесил Гвардиолу и чуть не перевернул весь ход матча.
Сане забил, но судьи не засчитали его гол из-за офсайда. Номинально Сане находился ближе к воротам, но мяч прилетел к нему от игрока «Ливерпуля». В перерыве Гвардиола подошел к судье Лаосу и сказал, что гол Сане был чистым. За это Лаос якобы и удалил Гвардиолу. Такую версию ситуации позже продвигал сам Пеп Гвардиола, хотя в реальности все было жестче.
После того матча он сказал о Лаосе: «Я не оскорблял его. Вел себя вежливо, был прав. Матеу Лаос – особенный парень. Ему нравится быть в центре внимания». УЕФА не поверил этим доводам и дисквалифицировал Гвардиолу на два матча (один – условно). Причина: во время разговора с Лаосом он вышел на газон и кричал на судью. Есть фото с того матча:
На пресс-конференции Гвардиола говорил и о спорном моменте из матча «Ман Сити» и «Монако». Он был раньше, тоже работал Лаос, но «Сити» тогда победил. В 2019-м сам Матеу Лаос вспомнил пересечения с Гвардиолой в Испании, когда тот тренировал «Барселону». Раскрыл, что во время частной встречи Гвардиола говорил о его хорошей судейской работе.
Лаос работал в Примере с 2008 года. В 2011-м он получил лицензию ФИФА. Во время английского финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» Лаос был четвертым судьей. Скандальная игра между «Ман Сити» и «Ливерпулем» была последней до этого финала, когда по своим назначениям Лаос пересекался с Гвардиолой.
Перед финалом Лиги чемпионов против «Челси» Гвардиола отвечал на вопросы об их взаимоотношениях с Лаосом. Говорил, что после того матча они никогда не разговаривали. Но сейчас Гвардиола не беспокоится из-за судейства: «Мне все равно. Я слишком уверен в своей команде. Вы даже не представляете, сколько у нас уверенности».
Где смотреть финал Лиги чемпионов