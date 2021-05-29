Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»

«Ливерпуль» выиграл первую игру со счетом 3:0, но «Ман Сити» еще предстоял ответный домашний матч. В нем главным судьей был Матеу Лаос. «Ман Сити» быстро забил первый гол, но два мяча от «Ливерпуля» во втором тайме все решили. Перед перерывом произошел момент, который взбесил Гвардиолу и чуть не перевернул весь ход матча.

Сане забил, но судьи не засчитали его гол из-за офсайда. Номинально Сане находился ближе к воротам, но мяч прилетел к нему от игрока «Ливерпуля». В перерыве Гвардиола подошел к судье Лаосу и сказал, что гол Сане был чистым. За это Лаос якобы и удалил Гвардиолу. Такую версию ситуации позже продвигал сам Пеп Гвардиола, хотя в реальности все было жестче.

После того матча он сказал о Лаосе: «Я не оскорблял его. Вел себя вежливо, был прав. Матеу Лаос – особенный парень. Ему нравится быть в центре внимания». УЕФА не поверил этим доводам и дисквалифицировал Гвардиолу на два матча (один – условно). Причина: во время разговора с Лаосом он вышел на газон и кричал на судью. Есть фото с того матча: