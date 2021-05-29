Матеу Лаос
Лига чемпионов
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Манчестер Сити
Лаос трижды судил матчи «Ман Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. При нем клуб вылетал от «Ливерпуля»
час назад
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Матеу Лаос – главный судья финальной игры.
Лаос судил четыре матча «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Три из них были в плей-офф. «Манчестер Сити» выиграл при нем три раза, но проиграл в 1/4 финала «Ливерпулю» (1:2).
Это была ответная игра между «Ман Сити» и «Ливерпулем» в сезоне-2017/18. В той игре Лаос удалил Пепа Гвардиолу. «Манчестер Сити» вылетел из турнира.
Лаос дважды работал на матчах «Челси», но они были на групповом этапе Лиги чемпионов. «Челси» выиграл у «Спортинга» и проиграл «Порту».
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