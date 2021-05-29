Матеу Лаос
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Матеу Лаос #Лига чемпионов #Манчестер Сити #Челси

Лаос трижды судил матчи «Ман Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. При нем клуб вылетал от «Ливерпуля»

час назад

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Матеу Лаос – главный судья финальной игры.

Лаос судил четыре матча «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Три из них были в плей-офф. «Манчестер Сити» выиграл при нем три раза, но проиграл в 1/4 финала «Ливерпулю» (1:2).

Это была ответная игра между «Ман Сити» и «Ливерпулем» в сезоне-2017/18. В той игре Лаос удалил Пепа Гвардиолу. «Манчестер Сити» вылетел из турнира.

Лаос дважды работал на матчах «Челси», но они были на групповом этапе Лиги чемпионов. «Челси» выиграл у «Спортинга» и проиграл «Порту».

Где смотреть финал Лиги чемпионов

Прогноз на финал Лиги чемпионов

Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Челси
Лондон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Transfermarkt
Еще по теме
Португальцы психуют из-за финала Лиги чемпионов. Они не ходят на стадионы, а для англичан больше нет ограничений
Сколько «Челси» заработает за победу в Лиге чемпионов
Сколько «Манчестер Сити» заработает за победу в Лиге чемпионов
Вау, как круто Тухель играет против топов и сильных тренеров. Гвардиолу он уже уронил дважды
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Матеу Лаос
#Лига чемпионов
#Манчестер Сити
#Челси