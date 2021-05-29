Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
Перед финалом Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» состоялась церемония открытия. Не как обычно с живым выступлением на стадионе. Был показан заранее записанный клип, но он был очень ярким.
Диджей Marshmello и певица Селена Гомес исполнили несколько песен. Marshmello ходил и танцевал по планете, потом подключилась Гомес, а финал выступления – танцы десятков людей в маске Marshmello.
Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей. Он выступит на финале Лиги чемпионов
Ниже можно посмотреть полную церемонию.
Marshmello – фанат «Челси». Перед игрой он дал интервью УЕФА, где рассказал об этом:
«Я просто хочу хорошей игры, но надеюсь, что «Челси» победит. Я десять лет увлекаюсь футболом и всегда за них болел».
В России финал ЛЧ комментирует Денис Казанский. Во время церемонии он много говорил. Многим это не понравилось – комментарий заглушал песню.
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