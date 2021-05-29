Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил

Перед финалом Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» состоялась церемония открытия. Не как обычно с живым выступлением на стадионе. Был показан заранее записанный клип, но он был очень ярким.

Диджей Marshmello и певица Селена Гомес исполнили несколько песен. Marshmello ходил и танцевал по планете, потом подключилась Гомес, а финал выступления – танцы десятков людей в маске Marshmello.

Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей. Он выступит на финале Лиги чемпионов