Marshmello
Лига чемпионов
Денис Казанский
Челси
Манчестер Сити
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#Marshmello #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити #Денис Казанский

Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил

23 минуты назад

Перед финалом Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» состоялась церемония открытия. Не как обычно с живым выступлением на стадионе. Был показан заранее записанный клип, но он был очень ярким.

Диджей Marshmello и певица Селена Гомес исполнили несколько песен. Marshmello ходил и танцевал по планете, потом подключилась Гомес, а финал выступления – танцы десятков людей в маске Marshmello.

Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей. Он выступит на финале Лиги чемпионов

Ниже можно посмотреть полную церемонию.

Marshmello – фанат «Челси». Перед игрой он дал интервью УЕФА, где рассказал об этом:

«Я просто хочу хорошей игры, но надеюсь, что «Челси» победит. Я десять лет увлекаюсь футболом и всегда за них болел».

В России финал ЛЧ комментирует Денис Казанский. Во время церемонии он много говорил. Многим это не понравилось – комментарий заглушал песню.

Все фото: Pepsi Global
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Комментарии (4)
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fhgh fghfgh
5 минут назад

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fhgh fghfgh
4 минуты назад
Комментарий удален пользователем
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fhgh fghfgh
4 минуты назад

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7 секунд назад

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