Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы

«Челси» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/21. Финал против «Ман Сити» решил единственный гол Кая Хаверца. Но и без этого момента вокруг были ключевые истории.

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вышел на финал Лиги чемпионов в защитной маске (читать об этом – тут). Во втором тайме именно Рюдигер вывел из игры лидера «Ман Сити» Кевина Де Брюйне. Они столкнулись, оба оказались на газоне, но итог разный. Рюдигер получил желтую карточку, а Де Брюйне пошел на скамейку. Вместо него вышел Габриэль Жезус.

Де Брюйне плакал перед уходом на замену. «Манчестер Сити» написал в твиттере, что она связана именно со столкновением. Это подтверждалось и последствиями.