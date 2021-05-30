Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы
«Челси» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/21. Финал против «Ман Сити» решил единственный гол Кая Хаверца. Но и без этого момента вокруг были ключевые истории.
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вышел на финал Лиги чемпионов в защитной маске (читать об этом – тут). Во втором тайме именно Рюдигер вывел из игры лидера «Ман Сити» Кевина Де Брюйне. Они столкнулись, оба оказались на газоне, но итог разный. Рюдигер получил желтую карточку, а Де Брюйне пошел на скамейку. Вместо него вышел Габриэль Жезус.
Де Брюйне плакал перед уходом на замену. «Манчестер Сити» написал в твиттере, что она связана именно со столкновением. Это подтверждалось и последствиями.
Де Брюйне после этого сходил в раздевалку, а потом временно вернулся на скамейку. Посмотрел футбол, но дальше все-таки опять ушел в потрибунное помещение. В этом сезоне онн регулярно вылетает из-за травм – обычно испытывает мышечные проблемы. Дважды пропускал по полторы недели из-за мышечного напряжения.
За моментом с травмой Де Брюйне есть необычное совпадение. В 2018 году Мохаммед Салах травмировался в финале Лиги чемпионов, когда столкнулся с Серхио Рамосом. Его сборная Египта была соперником России на ЧМ-2018. Салах там в итоге сыграл и даже забил. Кевин Де Брюйне – игрок сборной Бельгии. Бельгийцы сыграют с Россией на групповом этапе Евро-2020.
С тяжестью его травмы пока ничего не ясно.
В составе «Челси» в этом финале тоже была травма. Тиаго Силве уже 36 лет. Его контракт с «Челси» еще официально не продлен, хотя такая возможность есть. Игра против «Ман Сити» стала для Силвы вторым финалом Лиги чемпионов подряд. Год назад он выходил за «ПСЖ» на матч с «Баварией», но там все закончилось поражением со счетом 0:1.
Потом Силва переехал в «Челси» свободным агентом. Когда клуб возглавил Томас Тухель, Силва стал постоянным основным игроком. Перед финалом Лиги чемпионов он сыграл за «Челси» в четырех матчах подряд. Во всех проводил по 90 минут. Теперь Силва оказался самым возрастным игроком «Челси» в финалах крупных турниров. И сыграл меньше тайма – тоже по травме.
В его случае было неудачное приземление.