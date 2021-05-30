Вратарь «Челси» Менди отыграл девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это его дебютный сезон в турнире

«Челси» выиграл у «Ман Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол забил Кай Хаверц. В воротах «Челси» играл Эдуард Менди.

«Челси» пропустил всего четыре гола за весь розыгрыш Лиги чемпионов. Эдуард Менди провел в турнире девять сухих матчей.

OptaJoe пишет, что это рекордный показатель для вратарей в их дебютные сезоны. Еще Менди стал первым африканским вратарем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

Менди – вратарь из Сенегала. Ему 29 лет. Он перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. Клуб заплатил за трансфер 24 миллиона евро.

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