Эдуард Менди
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
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#Эдуард Менди #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Вратарь «Челси» Менди отыграл девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это его дебютный сезон в турнире

3 часа назад

«Челси» выиграл у «Ман Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол забил Кай Хаверц. В воротах «Челси» играл Эдуард Менди.

«Челси» пропустил всего четыре гола за весь розыгрыш Лиги чемпионов. Эдуард Менди провел в турнире девять сухих матчей.

OptaJoe пишет, что это рекордный показатель для вратарей в их дебютные сезоны. Еще Менди стал первым африканским вратарем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

Менди – вратарь из Сенегала. Ему 29 лет. Он перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. Клуб заплатил за трансфер 24 миллиона евро.

«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах

Гвардиола проиграл второй кубковый финал за карьеру. Перед этим выиграл 11 подряд

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
OptaJoe
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