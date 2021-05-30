Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
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#Хосеп Гвардиола #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Гвардиола проиграл второй кубковый финал за карьеру. Перед этим выиграл 11 подряд

3 часа назад

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол забил Кай Хаверц.

Из-за этого поражения прервалась карьерная серия Пепа Гвардиолы. Он выиграл 11 подряд финалов в различных кубковых турнирах.

Новая карьерная статистика Гвардиолы – 14 побед и два поражения в финалах. В предыдущий раз он проигрывал финал Кубка Испании-2011. Тогда его «Барселона» играла с «Реалом».

Пеп Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов, когда работал в «Барселоне». «Манчестер Сити» впервые в истории сыграл в финале ЛЧ.

«Манчестер Сити» впервые в сезоне проиграл в Лиге чемпионов

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
твиттер Sky Sports Statto
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