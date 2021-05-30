Хосеп Гвардиола
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Челси
Манчестер Сити
Гвардиола проиграл второй кубковый финал за карьеру. Перед этим выиграл 11 подряд
3 часа назад
«Манчестер Сити» проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол забил Кай Хаверц.
Из-за этого поражения прервалась карьерная серия Пепа Гвардиолы. Он выиграл 11 подряд финалов в различных кубковых турнирах.
Новая карьерная статистика Гвардиолы – 14 побед и два поражения в финалах. В предыдущий раз он проигрывал финал Кубка Испании-2011. Тогда его «Барселона» играла с «Реалом».
Пеп Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов, когда работал в «Барселоне». «Манчестер Сити» впервые в истории сыграл в финале ЛЧ.
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