Гвардиола проиграл второй кубковый финал за карьеру. Перед этим выиграл 11 подряд

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Единственный гол забил Кай Хаверц.

Из-за этого поражения прервалась карьерная серия Пепа Гвардиолы. Он выиграл 11 подряд финалов в различных кубковых турнирах.

Новая карьерная статистика Гвардиолы – 14 побед и два поражения в финалах. В предыдущий раз он проигрывал финал Кубка Испании-2011. Тогда его «Барселона» играла с «Реалом».

Пеп Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов, когда работал в «Барселоне». «Манчестер Сити» впервые в истории сыграл в финале ЛЧ.

«Манчестер Сити» впервые в сезоне проиграл в Лиге чемпионов