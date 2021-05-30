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«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах
3 часа назад
«Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
В этом сезоне команды встретились в четвертый раз. Три последних матча выиграл «Челси» (при одном поражении). Все – в разных турнирах.
✅ Победа в финале Лиги чемпионов (1:0).
✅ Победа в АПЛ (2:1).
✅ Победа в полуфинале Кубка Англии (1:0).
Это победа в Лиге чемпионов стала для «Челси» второй в истории. Первая была в 2012 году.
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