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#Томас Тухель #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити #АПЛ #Хосеп Гвардиола #Кубок Англии

«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах

3 часа назад

«Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

В этом сезоне команды встретились в четвертый раз. Три последних матча выиграл «Челси» (при одном поражении). Все – в разных турнирах.

✅ Победа в финале Лиги чемпионов (1:0).

✅ Победа в АПЛ (2:1).

✅ Победа в полуфинале Кубка Англии (1:0).

Это победа в Лиге чемпионов стала для «Челси» второй в истории. Первая была в 2012 году.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
Гол.ру
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