«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах

«Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

В этом сезоне команды встретились в четвертый раз. Три последних матча выиграл «Челси» (при одном поражении). Все – в разных турнирах.

✅ Победа в финале Лиги чемпионов (1:0).

✅ Победа в АПЛ (2:1).

✅ Победа в полуфинале Кубка Англии (1:0).

Это победа в Лиге чемпионов стала для «Челси» второй в истории. Первая была в 2012 году.