Фил Фоден

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Футбол
France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20
#Золотой мяч
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
Футбол
Фоден не попал в заявку Англии на финал Евро-2020 против Италии из-за травмы
#Фил Фоден
Футбол
Прервалась рекордная серия Бернарду Силвы в Лиге чемпионов. Он не проигрывал 26 матчей
#Бернарду Силва
Футбол
Фоден перестал сотрудничать с компанией, которая обратилась к Мбаппе в его твиттере
#Фил Фоден
Футбол
Фоден из «Сити» нарушил правила карантина, сыграв в футбол на пляже
#Фил Фоден