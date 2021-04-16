Фоден перестал сотрудничать с компанией, которая обратилась к Мбаппе в его твиттере
Пройдя в четвертьфинале Лиги чемпионов «Боруссию», «Манчестер Сити» вышел в полуфинал на «ПСЖ». В твиттере полузащитника «Ман Сити» Фила Фодена появился твит с обращением к Мбаппе и надписью: «Ты готов?»
Сейчас в твиттере Фодена этого твита нет.
Фоден сотрудничал с компанией Ten Toes Media, которая вела его соцсети. Игрок не был согласен с твитом и разорвал сотрудничество.
Компания объяснилась в специальном сообщении. Она утверждает, что все без исключений посты согласовываются с владельцем аккаунта, и так было в течение всех четырех лет работы.
Ten Toes Media работает также с Кейном, Робертсоном, Трентом и Линделофом.
По информации Daily Mail, игроки тратят от тысячи до четырех тысяч фунтов в месяц фирмам, работающим с их соцсетями.
«ПСЖ» примет «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов 28 апреля и сыграет с ним на выезде 4 мая.