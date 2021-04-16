Фоден перестал сотрудничать с компанией, которая обратилась к Мбаппе в его твиттере

Сейчас в твиттере Фодена этого твита нет.

Фоден сотрудничал с компанией Ten Toes Media, которая вела его соцсети. Игрок не был согласен с твитом и разорвал сотрудничество.

Компания объяснилась в специальном сообщении. Она утверждает, что все без исключений посты согласовываются с владельцем аккаунта, и так было в течение всех четырех лет работы.