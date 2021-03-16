Манчестер Сити
Лига чемпионов
Футбол
Джон Стоунз
Боруссия М
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
вчера, 23:08
«Манчестер Сити» готовится к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ с «Боруссией» М.
Перед встречей клубные твиттеры устроили шуточную перестрелку.
«Ман Сити» представил состав. В основе нет ни одного нападающего. Их нет даже в запасе.
«Боруссия» обыграла этот факт панчем: «Манчестер *Нам не нужны нападающие* Сити».
Разумеется, «Ман Сити» этот прикол без ответки не оставил: «Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые