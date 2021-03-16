«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих

Перед встречей клубные твиттеры устроили шуточную перестрелку.

«Ман Сити» представил состав. В основе нет ни одного нападающего. Их нет даже в запасе.

«Боруссия» обыграла этот факт панчем: «Манчестер *Нам не нужны нападающие* Сити».