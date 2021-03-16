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#Манчестер Сити #Футбол #Лига чемпионов #Боруссия М #Джон Стоунз

«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих

вчера, 23:08

www.imago-images.de/Global Look Press

«Манчестер Сити» готовится к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ с «Боруссией» М.

Перед встречей клубные твиттеры устроили шуточную перестрелку.

«Ман Сити» представил состав. В основе нет ни одного нападающего. Их нет даже в запасе.

«Боруссия» обыграла этот факт панчем: «Манчестер *Нам не нужны нападающие* Сити».

Разумеется, «Ман Сити» этот прикол без ответки не оставил: «Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?»

Автор:
Илья Егоров
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