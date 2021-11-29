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France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20

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France Football начал объявление результатов голосования на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе. Пока из 30 мест известны последние 15.

15. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

16. 🇧🇷 Неймар («ПСЖ»)

17.  🇺🇾Луис Сураес («Атлетико»)

18. 🇩🇰 Симон Кьер («Милан»)

19. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Мэйсон Маунт («Челси»)

20. 🇩🇿 Рияд Марез («Манчестер Сити»)

21-22. 🇵🇹 Бруну Фернанадеш («Манчестер Юнайтед»)

21-22. 🇦🇷 Лаутаро Мартинес («Интер»)

23. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн («Тоттенхэм»)

24. 🇪🇸 Педри («Барселона»)

25. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Фил Фоден («Манчестер Сити»)

26-28. 🇮🇹 Николо Барелла («Интер»)

26-28. 🇵🇹 Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

26-28. 🇪🇸 Жерар Морено («Вильярреал»)

29-30. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)

29-30. 🇪🇸 Сесар Аспиликуэта («Челси»)

Церемония вручения начнется в 22:30 по Москве. В России ее будет транслировать «Матч ТВ».  

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Источник:
твиттер France Football
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#Челси
#Барселона
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