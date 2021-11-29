France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20
France Football начал объявление результатов голосования на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе. Пока из 30 мест известны последние 15.
15. 🏴 Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
16. 🇧🇷 Неймар («ПСЖ»)
17. 🇺🇾Луис Сураес («Атлетико»)
18. 🇩🇰 Симон Кьер («Милан»)
19. 🏴 Мэйсон Маунт («Челси»)
20. 🇩🇿 Рияд Марез («Манчестер Сити»)
21-22. 🇵🇹 Бруну Фернанадеш («Манчестер Юнайтед»)
21-22. 🇦🇷 Лаутаро Мартинес («Интер»)
23. 🏴 Харри Кейн («Тоттенхэм»)
24. 🇪🇸 Педри («Барселона»)
25. 🏴 Фил Фоден («Манчестер Сити»)
26-28. 🇮🇹 Николо Барелла («Интер»)
26-28. 🇵🇹 Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
26-28. 🇪🇸 Жерар Морено («Вильярреал»)
29-30. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)
29-30. 🇪🇸 Сесар Аспиликуэта («Челси»)
Церемония вручения начнется в 22:30 по Москве. В России ее будет транслировать «Матч ТВ».