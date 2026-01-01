Жерар Морено

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Футбол
France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20
#Золотой мяч
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
Футбол
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
#Жерар Морено
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Кто тащит «Вильярреал» в Европе. Распорол лицо на 27 швов, когда полез за мячом. И плакал на улицах, когда его выгнала академия
#Жерар Морено
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