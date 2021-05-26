Жерар Морено
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Джузеппе Росси
#Жерар Морено #Лига Европы #Вильярреал #Джузеппе Росси
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Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 

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«Вильярреал» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:0, перерыв). Единственный гол забил Жерар Морено.

  • Это его 82-й гол за «Вильярреал». Он повторил клубный рекорд, установленный Джузеппе Росси в 2013 году.
  • В сезоне Морено забил 30 мячей. В последний раз это удавалось тому же России – в сезоне-2010/11 (32 гола).

Морено играет в «Вильярреале» с 2018 года и за это время провел 184 матча. Росси выступал там с 2007 по 2013 год и провел 191 игру.

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Источник:
твиттер Лиги Европы
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