Джузеппе Росси

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Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
#Жерар Морено
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#Фабиу Коэнтрау
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