Удивительно, но эти 10 футболистов сейчас без работы

Не все футболисты, отыгравшие 150 матчей за «Арсенал», вдруг пропадают из Европы лет на десять еще в молодом возрасте. Но Денилсон как в 2011-м уехал в Бразилию, так с тех пор и не показывался у нас на континенте.

16 февраля будет год как Денилсон выходил на поле – это были 16 минут в футболке «Ботафого». С прошлого года бразилец без клуба. Сейчас он тренируется пять раз в неделю и хочет играть в футбол. Почему о нем ничего не было слышно? «Люблю тренироваться в тишине», – так он говорит. Что как раз соответствует его очень спокойному характеру.