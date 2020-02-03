Удивительно, но эти 10 футболистов сейчас без работы
В Европе закрылось трансферное окно, и теперь можно приобретать только свободных агентов. Нельзя сказать, что классных вариантов очень много, но любопытные – есть. Они не подойдут топ-клубам, но наверняка усилили бы середняков. Но у всех разные причины быть без клуба.
Карьеру итальянца сильно испортили травмы. Начинал в «МЮ», был успешен в «Вильярреале», забивал за сборную, а потом целый год выпал из-за больного колена, и на свой уровень Росси уже не вернулся.
Последний свой матч он отыграл, когда еще не начался чемпионат мира в России – 20 мая 2018 года. Прошлым летом Росси говорил, что хочет вернуться и ждет предложений. С тех пор ничего не поменялось – без клуба 33-летний футболист уже полтора года.
Не все футболисты, отыгравшие 150 матчей за «Арсенал», вдруг пропадают из Европы лет на десять еще в молодом возрасте. Но Денилсон как в 2011-м уехал в Бразилию, так с тех пор и не показывался у нас на континенте.
16 февраля будет год как Денилсон выходил на поле – это были 16 минут в футболке «Ботафого». С прошлого года бразилец без клуба. Сейчас он тренируется пять раз в неделю и хочет играть в футбол. Почему о нем ничего не было слышно? «Люблю тренироваться в тишине», – так он говорит. Что как раз соответствует его очень спокойному характеру.
У Денилсона было более 150 игр за «Арсенал», а Коэнтрау отыграл сотню за «Реал». В начале прошлого десятилетия казалось, что круче левого защитника будет не найти, но из стартового состава его выгнал Марсело, дальнейшие приключения ничего хорошего не принесли ни в «Монако» (слабая игра), ни в «Спортинге» (хотя клялся, что вернется в Португалию только в «Бенфику»), ни в «Риу Аве» (уровень середняка португальской лиги).
Летом 2019-го он так и не нашел себе клуб. В январе появилось сообщение, что Коэнтрау объявил о завершении карьеры, которое он позже опроверг. Но так до сих пор неясен его статус. Хотя многие про такого игрока уже забыли. А ему пока всего 31 год.
Еще один парень из «Бенфики», сбежавший к принципиальному сопернику – причем напрямую в «Порту». Заслуженный игрок – чаще него за сборную Уругвая играл только лишь Диего Годин. Макси – представитель банды, которая доходила до полуфинала ЧМ-2010 и выигрывала Копу год спустя.
Покинул «Порту» прошлым летом, так ни за кого и не играет. 35 лет сейчас Макси.
В 2010-х карьера Стринича шла только вверх, он был частью того «Днепра», который добрался до финала Лиги Европы (сам хорват в весенней стадии не играл – уехал в Италию), потом играл за «Наполи», доходил до финала ЧМ-2018 и подписал контракт с «Миланом».
Летом 2018-го у него обнаружили проблемы с сердцем. За «Милан» он с тех пор так и не сыграл в официальных матчах, а в августе 2019-го стороны расторгли контракт. Стоит ли вообще ждать возобновления карьеры в 32 года – пока неясно.
Сын бывшего тренера раменского «Сатурна» и автор гола в ворота сборной России на Евро-2016 шесть лет назад уехал в Катар, все это время там и играл. «Ему предложили такой контракт, что отказаться было невозможно», – рассказывал Вайсс-старший.
Теперь он не играет в футбол с октября. Контракт с «Аль-Гарафой» истек 1 января 2020 года, но 30-летний словак так и не нашел себе клуб. Хотя, может, не особо и искал.
Помните, как этот колумбиец пугал вратарей безумными ударами с 40 метров? Нечто подобное в европейском футболе сейчас выполняет Марсель Забитцер, но у Гуарина все равно получалось круче. А еще он был частью мощного «Порту» с Халком, Фалькао, Хамесом и Моутинью, с которым выигрывал Лигу Европы.
Гуарин еще несколько лет играл в «Интере», потом уехал в Китай. В 2019-м поиграл за «Васко да Гама» в Бразилии. С 1 января – свободный агент. А хотелось бы на его удары еще посмотреть, пусть колумбийцу уже 33.
«Николич точно знает, где у ворот стоять и как мяч туда послать – это у него хорошо получается», – такие воспоминания о нем у Станислава Черчесова, с которым венгр становился чемпионом Польши в «Легии». Николич в любом клубе забивал стабильно. После Евро-2016 он переехал в МЛС, где тут же с 24 голами выиграл «Золотую бутсу».
56 голов за три сезона в «Чикаго» – вполне неплохо, но пока Николич сидит без клуба после окончания чемпионата в МЛС.
Мексиканец с китайскими корнями, близкий друг Чичарито, основатель футбольной школы на родине и автор самого красивого гола Кубка конфедераций в России. Был главным диджеем в раздевалке «Айнтрахта», а потом уехал в «Филадельфию» – его гол в ворота «Нью-Йорка» принес первую в истории клуба победу в матче плей-офф.
Контракт, правда, продлевать не стали, так что после окончания сезона в МЛС в футбол он так и не играл. Фабиану 30 лет.
Он с 2012 года играл в АПЛ за «Суонси», «Сандерленд» и «Ньюкасл». «Жаль, что не получилось сыграть лучше», – с такими словами Ки покинул «Ньюкасл» в конце января. В 12-летнем возрасте Ки переехал в Австралию – его отец считал, что там можно набраться атлетизма и заодно выучить английский, что парню и помогло в карьере, иначе бы он не закрепился в АПЛ.
Как-то раз он сказал, что именно в Австралии хотел бы завершить карьеру. Видимо, к этому все и идет. Хотя в 31 год об этом думать рановато.
Кто еще есть на рынке свободных агентов:
Саму Гарсия – помните, как за него 5 млн отвалил «Рубин»? Гарсия уже год без клуба.
Эдуардо да Силва – тот самый хорват, поигравший за лондонский «Арсенал». Тоже год без клуба, в феврале ему будет 37 лет.
Обафеми Мартинс – год назад уехал из Китая, с тех пор в футбол не играл.
Жефферсон – друг Марио Фернандеса (они вместе играли в детской команде) долго играл за «Спортинг», но потом оказался ему не нужен. С прошлого лета не играет.
Игнасио Абате – как ушел из «Милана» прошлым летом, так и не играл.
Роланду – еще один представитель того мощного «Порту»-2011. Покинул «Марсель» прошлым летом, так и сидит без клуба.
Неманья Пейчинович – чемпион России, без клуба с февраля 2019-го.
Сердар Таски – еще один чемпион России, без контракта с июля прошлого года.