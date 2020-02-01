Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
«Атлетико» арендовал Янника Феррейру Карраско у китайского «Далянь Ифан» до конца сезона. Бельгиец раньше уже играл за «Атлетико» – провел там более сотни матчей.
«Барселона» потратила 31 миллиона евро на трансфер 20-летнего форварда «Браги» Франсишку Тринкау. Он доиграет сезон в «Браге» и перейдет в «Барсу» летом.
Дортмундская «Боруссия» до лета арендовала Эмре Джана у «Ювентуса» за миллион евро. При выполнении определенных условий немцы должны будут выкупить Джана по окончании сезона за 25 миллионов евро.
Официально об этом еще не объявили, но многие СМИ уже подтвердили: «МЮ» арендует до конца сезона нигерийца Одиона Игало, который три последних года провел в Китае. Игало – 30 лет.
«Арсенал» также до лета арендовал у «Саутгемптона» чемпиона Европы – португальского защитника Седрика Соареша.
«Лейпциг» арендовал у «Ман Сити» Анхелиньо до конца сезона.
Снова аренда – полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг доиграет сезон в «Бешикташе».
20-летний защитник «Витории Гимараэш» Эдмонд Тасоба из Буркина-Фасо – новичок «Байера». Что тут интересного? Сумма трансфера – 18 миллионов евро!
Но берлинскую «Герту» в Германии никто не переплюнет – она даже сегодня провернула крупный трансфер, купив у «Лейпцига» форварда Кунью за 15 миллионов. Как вообще «Герта» стала вдруг такой денежный – мы написали.
Кейсуке Хонда уехал играть за бразильский «Ботафого». Вот так его представили:
А вот так мы удивились количеству стран, где он работал:
Вот еще одно удивление: за «Лилль» поиграет Николас Гайтан. Помните его по «Бенфике»?
Помнится, летом «Спартак» очень хотел купить опорника «Ниццы» Адриена Тамезе. Тогда игрок отказался. Сейчас он перешел в «Аталанту» на правах аренды.
Стивен Нзонзи продолжит карьеру в «Ренне» (аренда из «Ромы» до лета).
Наконец, «Милан» пополнился вингером «Андерлехта» Алексисом Салемакерсом (аренда до конца сезона с опцией выкупа) и вернул Лаксальта из аренды в «Торино».