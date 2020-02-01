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Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало

01 февраля, 02:30

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Атлетико» арендовал Янника Феррейру Карраско у китайского «Далянь Ифан» до конца сезона. Бельгиец раньше уже играл за «Атлетико» – провел там более сотни матчей.

«Барселона» потратила 31 миллиона евро на трансфер 20-летнего форварда «Браги» Франсишку Тринкау. Он доиграет сезон в «Браге» и перейдет в «Барсу» летом.

Дортмундская «Боруссия» до лета арендовала Эмре Джана у «Ювентуса» за миллион евро. При выполнении определенных условий немцы должны будут выкупить Джана по окончании сезона за 25 миллионов евро.

Официально об этом еще не объявили, но многие СМИ уже подтвердили: «МЮ» арендует до конца сезона нигерийца Одиона Игало, который три последних года провел в Китае. Игало – 30 лет.

«Арсенал» также до лета арендовал у «Саутгемптона» чемпиона Европы – португальского защитника Седрика Соареша.

«Лейпциг» арендовал у «Ман Сити» Анхелиньо до конца сезона.

Снова аренда – полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг доиграет сезон в «Бешикташе».

20-летний защитник «Витории Гимараэш» Эдмонд Тасоба из Буркина-Фасо – новичок «Байера». Что тут интересного? Сумма трансфера – 18 миллионов евро!

Но берлинскую «Герту» в Германии никто не переплюнет – она даже сегодня провернула крупный трансфер, купив у «Лейпцига» форварда Кунью за 15 миллионов. Как вообще «Герта» стала вдруг такой денежный – мы написали.

Кейсуке Хонда уехал играть за бразильский «Ботафого». Вот так его представили:

А вот так мы удивились количеству стран, где он работал:

«Гол»

Вот еще одно удивление: за «Лилль» поиграет Николас Гайтан. Помните его по «Бенфике»?

Помнится, летом «Спартак» очень хотел купить опорника «Ниццы» Адриена Тамезе. Тогда игрок отказался. Сейчас он перешел в «Аталанту» на правах аренды.

Стивен Нзонзи продолжит карьеру в «Ренне» (аренда из «Ромы» до лета).

Наконец, «Милан» пополнился вингером «Андерлехта» Алексисом Салемакерсом (аренда до конца сезона с опцией выкупа) и вернул Лаксальта из аренды в «Торино».

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Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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#Боруссия Д
#Арсенал
#Примера
#Милан
#РБ Лейпциг
#Барселона
#Аталанта
#Герта
#Кейсуке Хонда
#Фиорентина
#Атлетико
#Анхелиньо
#Брага
#Седрик Соареш
#Франсишку Тринкау
#Эмре Джан
#Янник Феррейра Карраско