Фабиу Коэнтрау

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Коэнтрау вернулся в «Риу Аве» после пропущенного сезона
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Удивительно, но эти 10 футболистов сейчас без работы
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