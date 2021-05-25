Главные трофеи в футболе делает мастерская с розовыми стенами. Из-за Кубка ЛЕ два мастера там поссорились: один тайно срезал ручки

Что это за место?

Мастерская Бертони работает с 1938 года. Изначально не было никаких намеков на сотрудничество с футболом и спортом в целом. Мастер по металлу Юджин Лоса открыл ее, чтобы конструировать мелкие детали для автомобилей и различных станков, там он спокойно выполнял частные заказы. В первые годы мастерская состояла из одного здания. И за 82 года существования она разрослась до нескольких цехов.

Лоса (хотя он просил называть себя доктором Лосой) ценил аккуратность и эксклюзивность – качество, которое пронесли с собой остальные работники Бертони через года. Он не нанимал много мастеров, а обучил трех друзей и еще одного знакомого всему, что знал сам. Дополнительных рабочих он нанимал для какой-нибудь мелкой или легкой работы (например, полировка материала). Все самые сложные детали (в основном это мелкие конструкции) он изготавливал либо сам, либо доверял дело своим помощникам.

В 1944 году Бертони приняла заказ от Федерации футбола Италии – создать медали для победителей и призеров Серии А. Лоса и помощники взялись за это, прекрасно справились с задачей и заслужили уважение от Федерации.

Так началось сотрудничество мастерской со спортом.

За годы после к ним регулярно обращались различные организации с просьбами изготовить медали или трофеи. В Бертони делали медали для Олимпийских игр в Риме, зимних ОИ в Сараево в 1984-м, награды для чемпионата Италии по волейболу и многих других турниров. Но по-настоящему огромную славу мастерской принесла сделка с ФИФА по изготовлению кубка для победителей чемпионата мира.