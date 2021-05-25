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#Лига чемпионов #Лига Европы #Лига чемпионов #Футбол #Суперкубок УЕФА

Главные трофеи в футболе делает мастерская с розовыми стенами. Из-за Кубка ЛЕ два мастера там поссорились: один тайно срезал ручки

вчера, 22:23

Как небольшая мастерская GDE Bertoni (или просто Бертони), расположенная в 13 км от Милана, связана с футболом? Самым прямым образом. В мастерской Бертони разрабатывались и до сих пор разрабатываются все оригиналы и копии кубков основных футбольных турниров – ЧМ, ЛЧ, Лига Европы, Суперкубок Европы.

Еще там делают и медали для тех же турниров.

Что это за место?

Мастерская Бертони работает с 1938 года. Изначально не было никаких намеков на сотрудничество с футболом и спортом в целом. Мастер по металлу Юджин Лоса открыл ее, чтобы конструировать мелкие детали для автомобилей и различных станков, там он спокойно выполнял частные заказы. В первые годы мастерская состояла из одного здания. И за 82 года существования она разрослась до нескольких цехов.

Лоса (хотя он просил называть себя доктором Лосой) ценил аккуратность и эксклюзивность – качество, которое пронесли с собой остальные работники Бертони через года. Он не нанимал много мастеров, а обучил трех друзей и еще одного знакомого всему, что знал сам. Дополнительных рабочих он нанимал для какой-нибудь мелкой или легкой работы (например, полировка материала). Все самые сложные детали (в основном это мелкие конструкции) он изготавливал либо сам, либо доверял дело своим помощникам.

В 1944 году Бертони приняла заказ от Федерации футбола Италии – создать медали для победителей и призеров Серии А. Лоса и помощники взялись за это, прекрасно справились с задачей и заслужили уважение от Федерации.

Так началось сотрудничество мастерской со спортом.

За годы после к ним регулярно обращались различные организации с просьбами изготовить медали или трофеи. В Бертони делали медали для Олимпийских игр в Риме, зимних ОИ в Сараево в 1984-м, награды для чемпионата Италии по волейболу и многих других турниров. Но по-настоящему огромную славу мастерской принесла сделка с ФИФА по изготовлению кубка для победителей чемпионата мира.

Сильвио Гаццанига, скульптор, создавший кубок за победу на ЧМ

1971 год. Юджин Лоса отошел от дел, но Бертони управляется его родственниками. Тогда еще – сыном и его женой.

Конкретно о той сделке с ФИФА современным журналистам рассказала правнучка Юджина Лосы – Валентина, которая сейчас работает управляющей Бертони:

«ФИФА обращался к 53 мастерским по всему миру. Но в итоге договорились с нашей. У нас очень хорошие рекомендации. Все логично».

В Бертони над кубком мира работал итальянский скульптор Сильвио Гаццанига. Ему помогал Джорджио Лоса (отец Валентины Лосы). Заслуга Джорджио в том, что он лично изготавливал макет Земли с материками и прикреплял его к части, созданной Гаццанигой.

Как делаются кубки – на примере того, что вручается за победу на ЧМ

Доступно схему изготовления описал сайт Aljazeera. Перевод по пунктам:

1. Сначала необработанный материал поступает в литейный цех. Там изготавливают важнейшие части кубка.

2. Дальше латунный корпус отправляется на шлифовальные станки – там удаляют излишки металла.

3. После трофей переходит к мастеру (кстати, прямо сейчас в мастерской работает восемь мастеров и около 30 помощников). Он с помощью молотков доводит грани до необходимого состояния.

4. После этого кубок снова отправляется к полировальным станкам – так удаляются небольшие металлические огрехи, оставленные на предыдущих этапах. Там же специальный мастер наносит ему базовую гравировку

5. Дальше кубок уходит в гальванический цех. Там ему устраивают специальные гальванические ванны для нанесения покрытия.

В первой ванне мастер делает ультразвуковое обезжиривание – удаляет все ненужные примеси. Во второй он ополаскивает кубок. В третьей – наносит краску.

В последней ванне кубок промывают в дистиллированной воде.

6. Дальше трофей сушат и отправляют ювелиру – он изучает его и ищет брак. Иногда дополнительно полирует.

И промывает еще раз.

7. После кубок соединяют с подставкой из малахитового зеленого мрамора и покрывают специальным лаком марки Zapon – для блеска.

Важное примечание. Над кубком и медалями работают разные ювелиры, они в свое время проходили совершенно разные курсы для подготовки. Так получилось, что один ничего не знает про работу с кубком, другой – про работу с медалями.

Рабочие всегда отличат оригинальный трофей от копии, а из-за трофея Лиги Европы очень много спорили два дизайнера

Интересные факты про Бертони:

• Философия Бертони – радость. Эту мысль в своих рабочих заложил еще Юджин Лоса. Лоса считал, что он и его коллеги не просто делают награды для спортсменов, а дарят радость победителям и людям, которые наблюдают за церемониями. В середине 50-х он перекрасил стены мастерской в розовый цвет. Сейчас его семья каждые два года обновляет цвет краски во всех цехах.

• Трофей Лиги Европы – единственный кубок от Бертони, вручаемый за победу в клубных турнирах, у которых нет ручек. Автор – все тот же Сильвио Гаццанига, ассистент – все тот же Джорджио Лоса.

Гаццанига хотел сделать и этот кубок с ручками, но Лоса был против. Они много спорили по этому поводу. В итоге Лоса как-то раз приехал на работу раньше коллеги и отпилил ручки.

• Трофей Лиги Европы – самый тяжелый среди тех, что сделала когда-либо мастерская Бертони. Весит 15 кг.

• Оригиналы мастера Бертони делают по специальным схемам. Копии – на глаз, но в тех же пропорциях и по образцу. Валентина Джорджио говорит: «Копии делаются так, чтобы их не смогли отличить от оригинала. Но опытный мастер, который, например, трудится у нас, сможет отличить оригинал от подделки. Это как если бы вам принесли оригинальную Мону Лизу и нет. Все отличия очевидны».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS, imago sportfotodienst/Global Look Press
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Тексты про трофеи:
Кубок Лиги чемпионов сделали отец и сын. Они подгоняли сроки под свадебное путешествие и макет под вкусы всех наций
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
«Зенит» так радовался победе в финале, что разбил кубок. Упс 🙆🏻‍♂️
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