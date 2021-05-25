Главные трофеи в футболе делает мастерская с розовыми стенами. Из-за Кубка ЛЕ два мастера там поссорились: один тайно срезал ручки
Как небольшая мастерская GDE Bertoni (или просто Бертони), расположенная в 13 км от Милана, связана с футболом? Самым прямым образом. В мастерской Бертони разрабатывались и до сих пор разрабатываются все оригиналы и копии кубков основных футбольных турниров – ЧМ, ЛЧ, Лига Европы, Суперкубок Европы.
Еще там делают и медали для тех же турниров.
Что это за место?
Мастерская Бертони работает с 1938 года. Изначально не было никаких намеков на сотрудничество с футболом и спортом в целом. Мастер по металлу Юджин Лоса открыл ее, чтобы конструировать мелкие детали для автомобилей и различных станков, там он спокойно выполнял частные заказы. В первые годы мастерская состояла из одного здания. И за 82 года существования она разрослась до нескольких цехов.
Лоса (хотя он просил называть себя доктором Лосой) ценил аккуратность и эксклюзивность – качество, которое пронесли с собой остальные работники Бертони через года. Он не нанимал много мастеров, а обучил трех друзей и еще одного знакомого всему, что знал сам. Дополнительных рабочих он нанимал для какой-нибудь мелкой или легкой работы (например, полировка материала). Все самые сложные детали (в основном это мелкие конструкции) он изготавливал либо сам, либо доверял дело своим помощникам.
В 1944 году Бертони приняла заказ от Федерации футбола Италии – создать медали для победителей и призеров Серии А. Лоса и помощники взялись за это, прекрасно справились с задачей и заслужили уважение от Федерации.
Так началось сотрудничество мастерской со спортом.
За годы после к ним регулярно обращались различные организации с просьбами изготовить медали или трофеи. В Бертони делали медали для Олимпийских игр в Риме, зимних ОИ в Сараево в 1984-м, награды для чемпионата Италии по волейболу и многих других турниров. Но по-настоящему огромную славу мастерской принесла сделка с ФИФА по изготовлению кубка для победителей чемпионата мира.
1971 год. Юджин Лоса отошел от дел, но Бертони управляется его родственниками. Тогда еще – сыном и его женой.
Конкретно о той сделке с ФИФА современным журналистам рассказала правнучка Юджина Лосы – Валентина, которая сейчас работает управляющей Бертони:
«ФИФА обращался к 53 мастерским по всему миру. Но в итоге договорились с нашей. У нас очень хорошие рекомендации. Все логично».
В Бертони над кубком мира работал итальянский скульптор Сильвио Гаццанига. Ему помогал Джорджио Лоса (отец Валентины Лосы). Заслуга Джорджио в том, что он лично изготавливал макет Земли с материками и прикреплял его к части, созданной Гаццанигой.
Как делаются кубки – на примере того, что вручается за победу на ЧМ
Доступно схему изготовления описал сайт Aljazeera. Перевод по пунктам:
1. Сначала необработанный материал поступает в литейный цех. Там изготавливают важнейшие части кубка.
2. Дальше латунный корпус отправляется на шлифовальные станки – там удаляют излишки металла.
3. После трофей переходит к мастеру (кстати, прямо сейчас в мастерской работает восемь мастеров и около 30 помощников). Он с помощью молотков доводит грани до необходимого состояния.
4. После этого кубок снова отправляется к полировальным станкам – так удаляются небольшие металлические огрехи, оставленные на предыдущих этапах. Там же специальный мастер наносит ему базовую гравировку
5. Дальше кубок уходит в гальванический цех. Там ему устраивают специальные гальванические ванны для нанесения покрытия.
В первой ванне мастер делает ультразвуковое обезжиривание – удаляет все ненужные примеси. Во второй он ополаскивает кубок. В третьей – наносит краску.
В последней ванне кубок промывают в дистиллированной воде.
6. Дальше трофей сушат и отправляют ювелиру – он изучает его и ищет брак. Иногда дополнительно полирует.
И промывает еще раз.
7. После кубок соединяют с подставкой из малахитового зеленого мрамора и покрывают специальным лаком марки Zapon – для блеска.
Важное примечание. Над кубком и медалями работают разные ювелиры, они в свое время проходили совершенно разные курсы для подготовки. Так получилось, что один ничего не знает про работу с кубком, другой – про работу с медалями.
Рабочие всегда отличат оригинальный трофей от копии, а из-за трофея Лиги Европы очень много спорили два дизайнера
Интересные факты про Бертони:
• Философия Бертони – радость. Эту мысль в своих рабочих заложил еще Юджин Лоса. Лоса считал, что он и его коллеги не просто делают награды для спортсменов, а дарят радость победителям и людям, которые наблюдают за церемониями. В середине 50-х он перекрасил стены мастерской в розовый цвет. Сейчас его семья каждые два года обновляет цвет краски во всех цехах.
• Трофей Лиги Европы – единственный кубок от Бертони, вручаемый за победу в клубных турнирах, у которых нет ручек. Автор – все тот же Сильвио Гаццанига, ассистент – все тот же Джорджио Лоса.
Гаццанига хотел сделать и этот кубок с ручками, но Лоса был против. Они много спорили по этому поводу. В итоге Лоса как-то раз приехал на работу раньше коллеги и отпилил ручки.
• Трофей Лиги Европы – самый тяжелый среди тех, что сделала когда-либо мастерская Бертони. Весит 15 кг.
• Оригиналы мастера Бертони делают по специальным схемам. Копии – на глаз, но в тех же пропорциях и по образцу. Валентина Джорджио говорит: «Копии делаются так, чтобы их не смогли отличить от оригинала. Но опытный мастер, который, например, трудится у нас, сможет отличить оригинал от подделки. Это как если бы вам принесли оригинальную Мону Лизу и нет. Все отличия очевидны».