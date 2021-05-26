Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
«Вильярреал» сыграет с «МЮ» в финале Лиги Европы. Так клуб получил шанс на первый трофей в истории. Еще 25 лет назад он был середняком Сегунды: тогда на «Вильярреал» почти не смотрели даже в Испании. Потом клуб выкупил Фернандо Роиг Альфонсо. Этот «Вильярреал» – его авторский проект.
Роиг позвал Пеллегрини. С ним было лучшее время в истории «Вильярреала»
В 1998 году «Вильярреал» впервые попал в Примеру – это было уже при Роиге. Все быстро закончилось вылетом, но дальше клуб опять поднялся в классе. Теперь уже надолго.
В 2004 году главным тренером уже закрепившегося в Примере «Вильярреала» стал Мануэль Пеллегрини. Это время стало лучшим в истории клуба. «Вильярреал» ни разу не выпадал из еврокубковой зоны, брал бронзу и серебро. Отдельный успех – выступление той команды в еврокубках.
В сезоне-2005/06 «Вильярреал» впервые принял участие в Лиге чемпионов. Результат – полуфинал. Рикельме, Форлан, Сорин, Сенна, Касорла – они составляли костяк той команды. В полуфинале «Арсенал» минимально выиграл у «Вильярреала» дома. Потом «Вильярреал» атаковал весь ответный матч, а на последних минутах заработал пенальти. Рикельме его не реализовал.
Год назад «Вильярреал» даже вспоминал этот момент в твиттере:
Еще раз в ЛЧ «Вильярреал» выступал в сезоне-2008/09. Там снова напоролся на «Арсенал» – теперь уже в 1/4 финала и без драматизма (1:1, 0:3). Сразу после того сезона Пеллегрини ушел в «Реал». В 2012-м «Вильярреал» неожиданно вылетел из Примеры. Вернулся сразу, а потом лишь дважды за восемь лет финишировал ниже шестого места.
Роиг сохранил теплые отношения с Пеллегрини даже после его ухода. Тренер проработал в «Реале» всего сезон, а о своем увольнении заранее узнал именно от Роига: «Перес сказал об этом Роигу, а тот сообщил мне». Позже Пеллегрини называл «Реал» клубом, где все завязано на внутренней политике. Зато хвалил «Вильярреал» за устройство и комфорт в работе.
Роиг развивает «Вильярреал» через бизнес. Называет фанатов владельцами клуба
Роиг – успешный бизнесмен. Прямо сейчас Forbes оценивает его состояние в 1,8 миллиарда долларов США. Люди называют Роига керамическим королем Испании, потому что ему принадлежит компания Pamesa. Керамикой Роиг не ограничивается: он входит в совет акционеров крупнейшей сети испанских супермаркетов Mercadona и энергетической фирмы Renomar.
Успех «Вильярреала» построен на бизнес-подходе Роига. Его слова: «Ты принимаешь решения, как в бизнесе. Разница только в том, что в футболе их раздувают до небес. Если в бизнес-компании ты увольняешь коммерческого директора, то об этом знают только ты, он и его семья. В футболе стоит уволить менеджера по экипировке, как все кричат о революции».
В интервью из 2021 года Роиг подтверждал, что не разбирается в футболе на необходимом уровне. Он видит себя именно менеджером, а к игре относится больше со стороны фаната. Называет одной из своих заслуг постоянное улучшение стадиона. Считает себя руководителем, но владельцем: «Владельцы – это наши фанаты».
Роиг совсем не похож на распространенный еще с 90-х стереотипный образ босса испанского футбольного клуба – одиозного, экспрессивного, любящего менять тренеров по два-три раза за сезон. За 24 года правления Роига у «Вильярреала» сменилось всего 16 тренеров. Он считает главным поэтапное развитие с видимым прогрессом по результатам.
На момент прихода в «Вильярреал» Роиг не был лишь успешным дельцом, далеким от спорта. До «Вильярреала» он на протяжении трех лет (1994-1997) входил в совет директоров «Валенсии». Тогда пост президента «Валенсии» занимал его старший брат Франсиско.
Именно матчи с «Валенсией» сейчас остаются для «Вильярреала» особенно принципиальными. В стране они воспринимаются через противостояние двух самых успешных команд автономного сообщества Валенсия. Это достаточно новое, но интересное локальное дерби.
Другой фактор успеха «Вильярреала» – руководство уделяет повышенное внимание работе с академией. Перед приходом Роига кантера «Вильярреала» закрылась из-за проблем с финансированием. В 1999 году Роиг создал «Вильярреал B».
Тренировочный комплекс «Сьюдад Депортива дель Вильярреал» сейчас считается одним из лучших в Европе. Академия клуба за последние 20 лет выпустила множество талантов. Перечисляем: Касорла, Тригерос, Бруно Сориано, Гаспар, Родри Эрнандес, Жерар Морено, Пау Торрес, Чуквуезе. В этом сезоне за «Вильярреал» заявлено 11 воспитанников.
Лидер «Вильярреала» – учитель. Работал со второклассниками вместе с тренировками в клубе и после футбола уйдет в школу
Фанаты «Вильярреала» аплодировали Роигу даже в момент вылета
Роиг никогда не забывал о фанатах. Весной 2009 года он помог тем, кто потерял работу из-за финансового кризиса. Разрешил таким владельцам сезонных абонементов клуба бесплатно посещать матчи «Вильярреала» в следующем сезоне. Во время кризиса Роиг сократил и цены на билеты.
Еще Роиг отказался от субсидий регионального правительства. Он считает, что футболу важно существовать по средствам. Еще раньше болельщики «Вильярреала» единодушно поддержали решение местного муниципалитета присвоить Фернандо Роигу звание почетного гражданина города Вильярреал.
Есть показательная история о теплых взаимоотношениях Роига и фанатов. В 2012-м «Вильярреал» дома проиграл «Атлетико» (0:1) в последнем туре и вылетел во второй дивизион. Фернандо Роиг спускается на поле после окончания матча. Трибуны вместо свиста устроили ему овации.
В честь 20-летия правления Роига «Вильярреал» сделал такое эмоциональное видео:
Первый трофей в истории «Вильярреала» – давняя мечта 73-летнего Фернандо Роига. C посещением финала возникли сложности. 17 мая Роиг сдал положительный тест на коронавирус, хотя за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины. Болезнь протекала без осложнений, но Роиг ушел на самоизоляцию.
Потом – хорошие новости. Новые отрицательные результаты позволили Роигу полететь на финал вместе с «Вильярреалом». Теперь он радуется: «Было бы обидно туда не попасть. Это будет вечеринка для всех, кто любит «Вильярреал». Хорошо, что я буду вместе с командой и фанатами».
Автор: Умар Хапов