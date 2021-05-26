Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных

«Вильярреал» сыграет с «МЮ» в финале Лиги Европы. Так клуб получил шанс на первый трофей в истории. Еще 25 лет назад он был середняком Сегунды: тогда на «Вильярреал» почти не смотрели даже в Испании. Потом клуб выкупил Фернандо Роиг Альфонсо. Этот «Вильярреал» – его авторский проект.

Роиг позвал Пеллегрини. С ним было лучшее время в истории «Вильярреала»

В 1998 году «Вильярреал» впервые попал в Примеру – это было уже при Роиге. Все быстро закончилось вылетом, но дальше клуб опять поднялся в классе. Теперь уже надолго.

В 2004 году главным тренером уже закрепившегося в Примере «Вильярреала» стал Мануэль Пеллегрини. Это время стало лучшим в истории клуба. «Вильярреал» ни разу не выпадал из еврокубковой зоны, брал бронзу и серебро. Отдельный успех – выступление той команды в еврокубках.

В сезоне-2005/06 «Вильярреал» впервые принял участие в Лиге чемпионов. Результат – полуфинал. Рикельме, Форлан, Сорин, Сенна, Касорла – они составляли костяк той команды. В полуфинале «Арсенал» минимально выиграл у «Вильярреала» дома. Потом «Вильярреал» атаковал весь ответный матч, а на последних минутах заработал пенальти. Рикельме его не реализовал.

Год назад «Вильярреал» даже вспоминал этот момент в твиттере: