Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон

«Вильярреал» отстоял ничью с «Арсеналом» в полуфинале. Унаи Эмери проведет пятый финал Лиги Европы в качестве тренера. Феноменальное достижение.

• Из четыре прошлых финалов три закончились победами , один – поражением. Три подряд Лиги Европы Эмери взял с «Севильей», еще одну не удалось – с «Арсеналом». Какими были финалы:

✅ 2013/14: «Бенфика» – 0:0 и 4:2 по пенальти.

✅ 2014/15: «Днепр» – 3:2.

✅ 2015/16: «Ливерпуль» – 3:1.

❌ 2018/19: «Челси» – 1:4.

🆚 2020/21: «Манчестер Юнайтед» – ?

• Финал состоится в польском Гданьске. В Польше Эмери уже выигрывал Лигу Европы – «Днепр» был побежден в Варшаве. И забивал тогда за команду Эмери польский игрок – Гжегож Крыховяк сравнял счет за «Севилью». Затем дублем отметился Карлос Бакка, который сейчас играет в «Вильярреале» Эмери.

• «Севилья» и «Арсенал» и раньше выходили в финалы еврокубков, а «Вильярреалу» это никак не удавалось. Было четыре полуфинала, но все закончились неудачно. В финал впервые в истории «Вильярреал» вывел именно Эмери. Пятая попытка клуба. Пятый финал будет у Эмери .