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#Унаи Эмери #Арсенал #Севилья #Вильярреал

Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон

07 мая, 01:45

«Вильярреал» отстоял ничью с «Арсеналом» в полуфинале. Унаи Эмери проведет пятый финал Лиги Европы в качестве тренера. Феноменальное достижение.

Из четыре прошлых финалов три закончились победами, один – поражением. Три подряд Лиги Европы Эмери взял с «Севильей», еще одну не удалось – с «Арсеналом». Какими были финалы:

✅ 2013/14: «Бенфика» – 0:0 и 4:2 по пенальти.

✅ 2014/15: «Днепр» – 3:2.

✅ 2015/16: «Ливерпуль» – 3:1.

❌ 2018/19: «Челси» – 1:4.

🆚 2020/21: «Манчестер Юнайтед» – ?

• Финал состоится в польском Гданьске. В Польше Эмери уже выигрывал Лигу Европы – «Днепр» был побежден в Варшаве. И забивал тогда за команду Эмери польский игрок – Гжегож Крыховяк сравнял счет за «Севилью». Затем дублем отметился Карлос Бакка, который сейчас играет в «Вильярреале» Эмери.

• «Севилья» и «Арсенал» и раньше выходили в финалы еврокубков, а «Вильярреалу» это никак не удавалось. Было четыре полуфинала, но все закончились неудачно. В финал впервые в истории «Вильярреал» вывел именно Эмери. Пятая попытка клуба. Пятый финал будет у Эмери.

• Всего в карьере Эмери девять выступлений в Лиге Европы. Более половины из них оканчиваются финалами. Треть (пока) – победами.

• И в «Севилье», и в «Арсенале», и в «Вильярреале» Эмери выходил в финал в первых полноценных сезонах (в «Севилью» он пришел посреди сезона-2012/13 после увольнения из «Спартака», а в сезоне-2013/14 дошел до первого финала).

В трех полуфиналах из пяти Эмери выбивал бывшие команды. Дважды «Валенсию», еще раз – «Арсенал».

В двух из трех победных финалов счет открывали соперники, но побеждала «Севилья». «Нужно уметь справляться с такими ситуациями. Как с негативными, так и положительными. Это и есть борьба – быть наготове все 90 минут. Ты испытываешь наслаждение, когда одолеваешь соперника, но когда это равный и напряженный бой, то удовольствие получаешь через боль», – цитата тренера.

• Кстати, команды Эмери ни разу не забивали первыми в финалах.

Эмери выиграл три еврокубка подряд первым из тренеров в мире. «Мои прошлые успехи в этом турнире дали опыт, которым можно воспользоваться», – так говорил перед четвертым финалом Эмери.

• Теперь Эмери – первый тренер в истории с пятью финалами еврокубков.

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Все фото: dpa / www.aicfoto.com / Global Look Press
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