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Капитан «Вильярреала» болел и не играл три года (ТРИ ГОДА). И вот вернулся на три минуты – вся команда хлопала стоя
Бруно Сориано всю жизнь играет в «Вильярреале» – больше 400 матчей во всех турнирах. Оттуда же он попал в сборную, съездил на Евро-2016 и вышел на замену в двух играх. В мае 2017-го «Вильярреал» выиграл в последнем туре у «Валенсии», финишировал пятым и отправился на каникулы.
Оказалось, это была последняя игра Сориано за следующие три года.
Его уже тогда беспокоило колено, а в июле 2017-го все усугубилось после товарищеской игры: повреждение голени, бесконечное восстановление, операция на сухожилии.
Раньше у него за карьеру была только одна серьезная травма – из-за голени Сориано не играл с февраля по май в 2015-м. Теперь все было серьезнее: он окончательно вылечился только к лету-2020. Ровно через три года. К этому моменту Сориано накопил максимальный больничный среди всех футболистов топ-5 лиг.
В игре с «Севильей» (2:2) он вышел на замену на три минуты и получил желтую карточку. Твиттер «Вильярреала» уже усеян сообщениями.
Как он готовился к выходу:
Как это случилось:
Послематчевые объятия президента клуба:
А в раздевалке – праздник!
«Даже особо не знаю, что сказать, ведь я так долго не играл, – слова Сориано после игры. – Это действительно важно после стольких попыток вернуться».
Сориано в 16 лет попал в «Вильярреал», но сам посчитал свой уровень невысоким и вернулся в Артану – деревню с населением в две тысячи человек. Клуб вернул его и закинул в «Вильярреал Б». Дальше – дебют в основе, еврокубки, сборная и капитанская повязка.
Когда «Вильярреал» вылетел из высшей лиги, Сориано звала «Валенсия». Он отказался. Потому что хотел помочь родному клубу вернуться. И помог.
До травмы Сориано играл по 40 матчей за сезон в течение десяти лет. Его брат как-то сказал, что это время было адом для всех до такой степени, что в семье вообще перестали говорить про футбол.
Сейчас Сориано 36 лет. Через восемь дней после игры с «Севильей» его контракт истечет.