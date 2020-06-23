Капитан «Вильярреала» болел и не играл три года (ТРИ ГОДА). И вот вернулся на три минуты – вся команда хлопала стоя

Его уже тогда беспокоило колено, а в июле 2017-го все усугубилось после товарищеской игры: повреждение голени, бесконечное восстановление, операция на сухожилии.

Раньше у него за карьеру была только одна серьезная травма – из-за голени Сориано не играл с февраля по май в 2015-м. Теперь все было серьезнее: он окончательно вылечился только к лету-2020. Ровно через три года. К этому моменту Сориано накопил максимальный больничный среди всех футболистов топ-5 лиг.

В игре с «Севильей» (2:2) он вышел на замену на три минуты и получил желтую карточку. Твиттер «Вильярреала» уже усеян сообщениями.

Как он готовился к выходу: