  • Бруно Сориано
  • Примера
  • Футбол
  • Вильярреал
Поделиться:
Комментарии:
1
#Бруно Сориано #Футбол #Примера #Вильярреал

Капитан «Вильярреала» болел и не играл три года (ТРИ ГОДА). И вот вернулся на три минуты – вся команда хлопала стоя

23 июня, 00:13

Твиттер Ла Лиги

Бруно Сориано всю жизнь играет в «Вильярреале» – больше 400 матчей во всех турнирах. Оттуда же он попал в сборную, съездил на Евро-2016 и вышел на замену в двух играх. В мае 2017-го «Вильярреал» выиграл в последнем туре у «Валенсии», финишировал пятым и отправился на каникулы. 

Оказалось, это была последняя игра Сориано за следующие три года.

Сориано в том матче с «Валенсией»

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Его уже тогда беспокоило колено, а в июле 2017-го все усугубилось после товарищеской игры: повреждение голени, бесконечное восстановление, операция на сухожилии.          

Раньше у него за карьеру была только одна серьезная травма – из-за голени Сориано не играл с февраля по май в 2015-м. Теперь все было серьезнее: он окончательно вылечился только к лету-2020. Ровно через три года. К этому моменту Сориано накопил максимальный больничный среди всех футболистов топ-5 лиг. 

В игре с «Севильей» (2:2) он вышел на замену на три минуты и получил желтую карточку. Твиттер «Вильярреала» уже усеян сообщениями.

Как он готовился к выходу:

Как это случилось:

Послематчевые объятия президента клуба:

А в раздевалке – праздник!

«Даже особо не знаю, что сказать, ведь я так долго не играл, – слова Сориано после игры. – Это действительно важно после стольких попыток вернуться».

Сориано в 16 лет попал в «Вильярреал», но сам посчитал свой уровень невысоким и вернулся в Артану – деревню с населением в две тысячи человек. Клуб вернул его и закинул в «Вильярреал Б». Дальше – дебют в основе, еврокубки, сборная и капитанская повязка.

Когда «Вильярреал» вылетел из высшей лиги, Сориано звала «Валенсия». Он отказался.  Потому что хотел помочь родному клубу вернуться.  И помог.

До травмы Сориано играл по 40 матчей за сезон в течение десяти лет. Его брат как-то сказал, что это время было адом для всех до такой степени, что в семье вообще перестали говорить про футбол.

Сейчас Сориано 36 лет. Через восемь дней после игры с «Севильей» его контракт истечет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще одна красивая история из Испании
«Атлетико» много лет кладет на углу поля букет цветов. Это придумала фанатка
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
nikolic
23 июня, 13:19

сильно!

ответить
Все теги
#Бруно Сориано
#Футбол
#Примера
#Вильярреал