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«Атлетико» много лет кладет на углу поля букет цветов. Это придумала фанатка
Перед матчем с «Вальядолидом» Коке положил у углового флага букет цветов. Обычно это делает 73-летняя фанатка Маргарита Луенго, но в эти выходные она не пришла на стадион из-за самоизоляции и закрытого входа.
Эта история – сплошное кино.
24 года назад Луенго нравилась игра Милинко Пантича, которого клуб сначала даже не хотел подписывать (30 лет, а кроме Сербии играл только в Греции и Словении). И вот перед игрой с «Атлетиком» Луенго заметила президента клуба с букетом. Она попросила четыре розы и сказала: «Кинем их на поле и забьем четыре гола!». Сработало.
Сам Пантич забил и сделал две голевые. Вообще, эти цветы были не конкретно для него, а не всей команды. Когда Пантич пнул букет, Луенго написала для него записку, где объяснила идею с фартом цветов и попросила не трогать их на угловом. Позже Пантич и Луенго познакомились и подружились.
Когда «Атлетико» переезжал на новый стадион «Ванда Метрополитано», традиция сохранилась уже там. 24 розы (12 белых и 12 красных) обязательно лежат у углового флага. Трогать их – преступление. Например, этого не знал Арда Туран, когда только переехал в Мадрид. Туран в суете перед угловым пнул букет и до конца игры слушал гнев и свист фанатов.
А вот так Луенго клала букет в последней игре «Атлетико» на старом стадионе «Висенте Кальдерон».