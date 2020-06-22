«Атлетико» много лет кладет на углу поля букет цветов. Это придумала фанатка

Эта история – сплошное кино.

24 года назад Луенго нравилась игра Милинко Пантича, которого клуб сначала даже не хотел подписывать (30 лет, а кроме Сербии играл только в Греции и Словении). И вот перед игрой с «Атлетиком» Луенго заметила президента клуба с букетом. Она попросила четыре розы и сказала: «Кинем их на поле и забьем четыре гола!». Сработало.

Сам Пантич забил и сделал две голевые. Вообще, эти цветы были не конкретно для него, а не всей команды. Когда Пантич пнул букет, Луенго написала для него записку, где объяснила идею с фартом цветов и попросила не трогать их на угловом. Позже Пантич и Луенго познакомились и подружились.