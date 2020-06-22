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#Атлетико #Ла Лига #Коке

«Атлетико» много лет кладет на углу поля букет цветов. Это придумала фанатка

22 июня, 17:05
Дмитрий Проскурин

Перед матчем с «Вальядолидом» Коке положил у углового флага букет цветов. Обычно это делает 73-летняя фанатка Маргарита Луенго, но в эти выходные она не пришла на стадион из-за самоизоляции и закрытого входа.

Официальный сайт «Атлетико»

Эта история – сплошное кино.

24 года назад Луенго нравилась игра Милинко Пантича, которого клуб сначала даже не хотел подписывать (30 лет, а кроме Сербии играл только в Греции и Словении). И вот перед игрой с «Атлетиком» Луенго заметила президента клуба с букетом. Она попросила четыре розы и сказала:  «Кинем их на поле и забьем четыре гола!». Сработало.

Сам Пантич забил и сделал две голевые. Вообще, эти цветы были не конкретно для него, а не всей команды. Когда Пантич пнул букет, Луенго написала для него записку, где объяснила идею с фартом цветов и попросила не трогать их на угловом. Позже Пантич и Луенго познакомились и подружились.

Инстаграм «Атлетико»

Когда «Атлетико» переезжал на новый стадион «Ванда Метрополитано», традиция сохранилась уже там. 24 розы (12 белых и 12 красных) обязательно лежат у углового флага. Трогать их – преступление. Например, этого не знал Арда Туран, когда только переехал в Мадрид. Туран в суете перед угловым пнул букет и до конца игры слушал гнев и свист фанатов.  

А вот так Луенго клала букет в последней игре «Атлетико» на старом стадионе «Висенте Кальдерон».

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