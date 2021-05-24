Лидер «Вильярреала» – учитель. Работал со второклассниками вместе с тренировками в клубе и после футбола уйдет в школу
Мануэль Тригерос – основной полузащитник «Вильярреала». В этом сезоне он провел 35 матчей в Примере, забил гол и сделал шесть ассистов. В Лиге Европы Тригерос стал автором важного гола «Арсеналу» в полуфинале. Этот гол помог «Вильярреалу» пройти в финал. Именно Тригерос теперь анонсирует главный матч турнира со стороны клуба.
Тригерос никогда не выигрывал трофеи. Его ожидания от игры с «МЮ»: «Этот матч – кульминация многих сезонов тяжелой работы и огромных жертв. Я рано уехал из дома и пропустил кучу моментов с друзьями. Вся эта тяжелая работа того стоит, если мы выиграем трофей с «Вильярреалом». Это команда, которую я люблю».
Тригерос выучился на учителя. Он считал это страховкой, если карьера не получится
Тригерос провел в «Вильярреале» всю взрослую карьеру. Сейчас он стабильно играет по 30+ матчей, но так было не всегда. В подростковом возрасте Тригерос сомневался, что у него получится успешно играть в футбол. На год ездил в «Ла Масию», занимался во второй команде «Мурсии». И только потом попал в «Вильярреал», где и заиграл.
Родители Тригероса – учителя. В 2015-м он рассказывал, что отец по-прежнему преподает. Мама перешла на работу в туристическое агентство. Отец Тригероса многое вложил в его карьеру. Одно время он работал директором футбольной школы, подрабатывал вторым тренером в юношеской команде. Развивал сына до момента, пока тот не сорвался в «Барселону».
Тригерос вспоминал: «Родители заставляли меня учиться. Хорошо, что я их слушал. В голове всегда была мысль: «Если не получится с футболом или получу тяжелую травму, то что дальше?» Ответ один: самому учить детей». Такие мысли у Тригероса были даже в момент, когда он уже выходил на поле в первой команде «Вильярреала».
Мануэль Тригерос учился на педагогическом факультете в университете Cardenal Herrera-CEU. Из-за футбольной карьеры он закончил обучение только в 2017 году. Футболист Манел Ройо написал в комментариях к посту в твиттере: «Поздравляю, учитель! Замечательная награда через столько лет борьбы за образование!»
Тригерос проходил практику в школе. В университете появился его личный фан-клуб
За год до его окончания учебы «Вильярреал» и университет Cardenal Herrera-CEU сделали совместную красивую церемонию. В университете появился личный фан-клуб Мануэля Тригероса, сам он подарил подарки. «Вильярреал» и Cardenal Herrera-CEU давно сотрудничают. Футболист участвует в благотворительных проектах, а клуб помогает университету в различных делах.
Во время учебы Тригерос проходил практику в начальной школе Nuestra Señora de la Consolación. Приходил к второклассникам каждый день, когда не было матчей. Потом удивлялся, что дети постоянно спрашивают его об играх и тренировках. Хотел их чему-нибудь научить, но они вообще не запоминали. Даже после такого опыта Тригерос понял, что хочет и дальше учить детей.
Стажировка Тригероса проходила и в других школах, которые находятся близко к тренировочным полям «Вильярреала». Клуб поддерживал Тригероса, поэтому он спокойно находил время для занятий. Потом вспоминал: «Надо следовать питанию, правильно выстраивать отдых. Но время есть на все, поэтому я учился год за годом».
Тригерос объяснял свой выбор профессии: «Я всегда хотел быть учителем. Этим занимались отец и мама. Я четко следую графику профессионального футболиста, но могу организовать себя. Даже такие две вещи можно объединить. Будет сложно, но если вы хорошо организуете время, все можно совместить». «Вильярреал» даже показывал его уроки:
Тригерос рассказывал, что в раздевалке футбольной команды ему сложнее, чем в классе. Он осознанно стал учителем, чтобы иметь дело после окончания карьеры. В будущем Тригерос планирует трудоустройство в школе. Если не получится на полную ставку, то будет проводить хотя бы по паре уроков в день. Возьмет начальные классы или физкультуру.