Лидер «Вильярреала» – учитель. Работал со второклассниками вместе с тренировками в клубе и после футбола уйдет в школу

Мануэль Тригерос – основной полузащитник «Вильярреала». В этом сезоне он провел 35 матчей в Примере, забил гол и сделал шесть ассистов. В Лиге Европы Тригерос стал автором важного гола «Арсеналу» в полуфинале. Этот гол помог «Вильярреалу» пройти в финал. Именно Тригерос теперь анонсирует главный матч турнира со стороны клуба.

Тригерос никогда не выигрывал трофеи. Его ожидания от игры с «МЮ»: «Этот матч – кульминация многих сезонов тяжелой работы и огромных жертв. Я рано уехал из дома и пропустил кучу моментов с друзьями. Вся эта тяжелая работа того стоит, если мы выиграем трофей с «Вильярреалом». Это команда, которую я люблю».

Тригерос выучился на учителя. Он считал это страховкой, если карьера не получится

Тригерос провел в «Вильярреале» всю взрослую карьеру. Сейчас он стабильно играет по 30+ матчей, но так было не всегда. В подростковом возрасте Тригерос сомневался, что у него получится успешно играть в футбол. На год ездил в «Ла Масию», занимался во второй команде «Мурсии». И только потом попал в «Вильярреал», где и заиграл.