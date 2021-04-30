Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
«Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги Европы обыграл «Арсенал» – 2:1. Сначала арбитр Артур Диаш удалил Дани Себальоса и оставил «Вильярреал» в большинстве на 57-й минуте.
В неравных составах команды поиграли 22 минуты. Дальше красную получил полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу.
Первая желтая – Капу бьет по лицу Николя Пепе.
Вторая желтая и красная – Капу врезается в Букайо Сака. Оба рухнули на газон.
В этом моменте Капу столкнулся с Сака левой ногой, после чего попросил замену. Но это не спасло «Вильярреал» от удаления – Капу покидал поля на носилках, Диаш тогда показал ему вторую желтую и красную.
Еще Капу поучаствовал в эпизоде, когда «Вильярреал» получил пенальти в свои ворота – он прессинговал Сака перед тем, как Ману Тригерос нарушил правила.
Это не первый матч Этьена Капу против «Арсенала». Капу играл против него, когда сам выступал за «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Однажды он даже возмущался, что судьи работают в пользу «Арсенала».
В сезоне-2015/16 «Уотфорд» приехал на «Эмирейтс» и сгорел со счетом 0:4. Сам Капу провел на поле 41 минуту, ушел, потому что играл очень серо. А после матча он обратил внимание только на один момент – желтую карточку, которую получил Аллан Ньом.
Капу говорил:
«Мне не нравится играть против «Арсенала». Это большой клуб, я не спорю. Но судьи часто работают в его пользу. Малейший контакт – свисток. Игрок «Арсенала» упал или наш футболист сыграл не очень грубо – желтая. Странные решения в пользу «Арсенала» были всегда».