Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам

Это не первый матч Этьена Капу против «Арсенала». Капу играл против него, когда сам выступал за «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Однажды он даже возмущался, что судьи работают в пользу «Арсенала».

В сезоне-2015/16 «Уотфорд» приехал на «Эмирейтс» и сгорел со счетом 0:4. Сам Капу провел на поле 41 минуту, ушел, потому что играл очень серо. А после матча он обратил внимание только на один момент – желтую карточку, которую получил Аллан Ньом.

Капу говорил:



«Мне не нравится играть против «Арсенала». Это большой клуб, я не спорю. Но судьи часто работают в его пользу. Малейший контакт – свисток. Игрок «Арсенала» упал или наш футболист сыграл не очень грубо – желтая. Странные решения в пользу «Арсенала» были всегда».