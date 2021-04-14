Иранский форвард «Порту» – необычный герой Лиги чемпионов. Забил ножницами, когда вернулся после удаления
Мехди Тареми был запасным форвардом «Порту» весь групповой этап Лиги чемпионов. Он вышел на замену в трех матчах, а еще в трех просто остался на скамейке. Никаких результативных действий у Тареми не было.
Игра с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов – первый матч для Тареми в стартовом составе за весь турнир. В той игре он сразу забил на старте матча, когда воспользовался обрезом Бентанкура. Тареми вкатил мяч в подкате.
«Порту» прошел «Ювентус», хотя в следующем матче Тареми удалился. Он отыграл всего 54 минуты. Из-за этого удаления Тареми пропустил первую игру против «Челси» (0:2). Ответный матч он начал на скамейке, но появился на поле на 63-й минуте.
«Порту» красиво попрощался с Лигой чемпионов. Победу над «Челси» обеспечил именно Тареми.
У него получился такой удар:
Смотрим с разных ракурсов:
После матча Тареми сказал: «Мы могли бы выиграть и забить больше, если бы нам повезло. Это было неплохо, но для нас этого недостаточно. Мы заслужили возможность забить еще один гол. Мы отлично провели Лигу чемпионов».
Тареми 28 лет. «Порту» купил его у «Риу Аве» перед стартом этого сезона. В чемпионате Португалии Тареми часто выходит в основе – играет в среднем по 62 минуты. Там за 26 матчей он забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
Transfermarkt оценивает Тареми в 12 миллионов евро. «Порту» отдал за него почти 5 миллионов.