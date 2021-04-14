Иранский форвард «Порту» – необычный герой Лиги чемпионов. Забил ножницами, когда вернулся после удаления

Мехди Тареми был запасным форвардом «Порту» весь групповой этап Лиги чемпионов. Он вышел на замену в трех матчах, а еще в трех просто остался на скамейке. Никаких результативных действий у Тареми не было.

Игра с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов – первый матч для Тареми в стартовом составе за весь турнир. В той игре он сразу забил на старте матча, когда воспользовался обрезом Бентанкура. Тареми вкатил мяч в подкате.

«Порту» прошел «Ювентус», хотя в следующем матче Тареми удалился. Он отыграл всего 54 минуты. Из-за этого удаления Тареми пропустил первую игру против «Челси» (0:2). Ответный матч он начал на скамейке, но появился на поле на 63-й минуте.

«Порту» красиво попрощался с Лигой чемпионов. Победу над «Челси» обеспечил именно Тареми.

У него получился такой удар: