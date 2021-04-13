Фанаты «ПСЖ» устроили салют во время матча. Поддержали команду при пустых трибунах 💥

Главным фанатом «Баварии» в это время оставался Роберт Левандовски. Он пропускает оба матча с «ПСЖ» из-за травмы, но поддерживает команду даже из дома. Перед игрой Левандовски записал обращение, где сказал о вере в клуб. Потом «Бавария» показывала его фотографии с телевизором.