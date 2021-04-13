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#ПСЖ #Лига чемпионов #Футбол #Бавария

Фанаты «ПСЖ» устроили салют во время матча. Поддержали команду при пустых трибунах 💥

вчера, 23:14

Keystone Press Agency/Global Look Press

На матч «ПСЖ» и «Баварии» болельщики не попали. Им нельзя на стадион из-за коронавирусных ограничений. Во Франции действуют строгие меры безопасности, которые анонсированы с 3 апреля. Четыре недели карантина, с 19:00 до 06:00 в стране введен комендантский час. Для поездки на расстояние более 10 километров нужна справка.

L’Equipe публиковал момент, когда фанаты «ПСЖ» провожали клубный автобус на стадион:

Во время матча они устроили салют за пределами арены. RMC Sport показал скриншот:

Отрывок со звуком попал в трансляцию игры, поэтому в твиттере сразу пошли шутки и дополнения.

«Болельщики «ПСЖ» уже празднуют».

Блог о «Баварии» написал такое: «Фанаты «ПСЖ» зажгли за пределами стадиона. Все любят такое. Болельщики ушли с арен, но еще активны».

Главным фанатом «Баварии» в это время оставался Роберт Левандовски. Он пропускает оба матча с «ПСЖ» из-за травмы, но поддерживает команду даже из дома. Перед игрой Левандовски записал обращение, где сказал о вере в клуб. Потом «Бавария» показывала его фотографии с телевизором.

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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