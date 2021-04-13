Челси - Порту: 13 апреля 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
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Челси - Порту: 13 апреля 2021 смотреть онлайн

Порту
Порту
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
13 апр. 2021, 22:00 МСК
13.04.2021, 22:00 МСК
вторник
Cтадион Стэмфорд Бридж
Стэмфорд Бридж
Лондон
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Гилмор
Билли Гилмор
18
Жиру
Оливье Жиру
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
Запасные
3
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
1
Джеймс
Рис Джеймс
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
29
Хаверц
Кай Хаверц
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Порту
мин
1
Маркесин
Агустин Маркесин
12
Сануси
Зайду Сануси
3
Пепе
Пепе
19
Мбемба
Ченсэл Мбемба
18
Манафа
Вилсон Манафа
25
Отавио
Отавио
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
8
Урибе
Матеус Урибе
17
Корона
Хесус Корона
11
Марега
Мусса Марега
29
Мартинес
Тони Мартинес
Запасные
99
Кошта
Диогу Кошта
-
6
Сарр
Маланг Сарр
-
29
Лейте
Диогу Лейте
-
30
Нану
Нану
-
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
-
16
Груйич
Марко Груйич
-
28
Диас
Луис Диас
-
50
Виейра
Фабиу Виейра
-
6
Лум
Мамаду Лум
-
85
Консейсау
Чику Консейсау
-
30
Эванилсон
Эванилсон
-

Прошлые матчи

09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
Челси
2 : 0
Порту
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
Челси
2
Порту
0
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
Порту
2 : 1
Челси
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
Порту
2
Челси
1
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
Порту
0 : 1
Челси
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
Порту
0
Челси
1
15.09.2009 15 сент. 2009 вт 21:45
Челси
1 : 0
Порту
15.09.2009 15 сент. 2009 вт 21:45
Челси
1
Порту
0

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