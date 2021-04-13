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Челси VS Порту
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Челси - Порту: 13 апреля 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
-:-
Челси - Порту: 13 апреля 2021 смотреть онлайн
Порту
Порту
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
13 апр. 2021, 22:00 МСК
13.04.2021, 22:00 МСК
вторник
Cтадион Стэмфорд Бридж
Стэмфорд Бридж
Лондон
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Гилмор
Билли Гилмор
18
Жиру
Оливье Жиру
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
Запасные
3
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
1
Джеймс
Рис Джеймс
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
29
Хаверц
Кай Хаверц
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Порту
мин
1
Маркесин
Агустин Маркесин
12
Сануси
Зайду Сануси
3
Пепе
Пепе
19
Мбемба
Ченсэл Мбемба
18
Манафа
Вилсон Манафа
25
Отавио
Отавио
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
8
Урибе
Матеус Урибе
17
Корона
Хесус Корона
11
Марега
Мусса Марега
29
Мартинес
Тони Мартинес
Запасные
99
Кошта
Диогу Кошта
-
6
Сарр
Маланг Сарр
-
29
Лейте
Диогу Лейте
-
30
Нану
Нану
-
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
-
16
Груйич
Марко Груйич
-
28
Диас
Луис Диас
-
50
Виейра
Фабиу Виейра
-
6
Лум
Мамаду Лум
-
85
Консейсау
Чику Консейсау
-
30
Эванилсон
Эванилсон
-
Прошлые матчи
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
Челси
2 : 0
Порту
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
Челси
2
Порту
0
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Порту
2 : 1
Челси
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Порту
2
Челси
1
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
Порту
0 : 1
Челси
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
Порту
0
Челси
1
15.09.2009
15 сент. 2009
вт
21:45
Челси
1 : 0
Порту
15.09.2009
15 сент. 2009
вт
21:45
Челси
1
Порту
0
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#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
#
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Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
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Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
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Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
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Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
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17 марта, 20:16