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#Неймар #Лига чемпионов #Футбол #Бавария #ПСЖ

Неймар собрал все промахи в одном матче: штанга, перекладина, удар мимо мяча перед пустыми воротами

7 часов назад

www.imago-images.de/Global Look Press

«ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в домашнем матче, но прошел в полуфинал Лиги чемпионов из-за гостевого гола. Первый матч «ПСЖ» выиграл со счетом 3:2. Там главным героем был Неймар, который отметился двумя ассистами. Мы рассказывали о нем в отдельном материале.

Новый матч – новые геройства Неймара. Он приехал на стадион таким заряженным, что послал всем сердечки. В самой игре Неймар постоянно обыгрывал соперников, но с ударами были проблемы. Он попал в штангу и перекладину, а в следующем моменте просто не дотянулся до мяча.

«Матч ТВ» показал два видео с промахами Неймара:

Из эмоций Неймара собирается галерея:

Keystone Press Agency/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

После матча Неймар порадовался выходу «ПСЖ». Сказал, что они прошли отличного соперника. И сам напомнил о собственных промахах: «Все эти моменты. Я упустил не так уж и много. Главное – я рад, что мы прошли дальше. «ПСЖ» – отличный клуб. Теперь нам надо сосредоточиться на полуфинале».

Даже с такими неудачами Неймар забил в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже шесть голов. Половину из них – в матче группового этапа против «Истанбула». До этого он забивал в ворота «МЮ» (2) и «Лейпцига» (1). В плей-офф Неймар пропустил игры против «Барселоны». В матчах с «Баварией» на его счету остались только два ассиста.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Чупо-Мотинг 40
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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