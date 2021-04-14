Неймар собрал все промахи в одном матче: штанга, перекладина, удар мимо мяча перед пустыми воротами

«ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в домашнем матче, но прошел в полуфинал Лиги чемпионов из-за гостевого гола. Первый матч «ПСЖ» выиграл со счетом 3:2. Там главным героем был Неймар, который отметился двумя ассистами. Мы рассказывали о нем в отдельном материале.

Новый матч – новые геройства Неймара. Он приехал на стадион таким заряженным, что послал всем сердечки. В самой игре Неймар постоянно обыгрывал соперников, но с ударами были проблемы. Он попал в штангу и перекладину, а в следующем моменте просто не дотянулся до мяча.

«Матч ТВ» показал два видео с промахами Неймара: