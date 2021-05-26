Сколько заработает победитель Лиги Европы в 2021 году. Этих денег не хватит даже на покупку одного Азара

Сколько заработает «Вильярреал»

«Вильярреал» играл в Лиге Европы со старта группового этапа. Уже за участие в группе Лиги Европы он получил 2,92 миллиона евро. В группе «Вильярреал» пять раз победил и однажды сыграл вничью. Клуб набрал 16 очков и вышел в плей-офф с первого места. За это предусмотрены дополнительные бонусы.

Каждая победа в группе Лиги Европы давала «Вильярреалу» 570 тысяч евро, ничья – 190 тысяч. 3,04 миллиона «Вильярреал» заработал только за результаты в группе. Еще миллион – поощрение за выход с первого места. Дальше к этому добавляются стандартные доходы в 10 миллионов за проход стадий плей-офф.

Сейчас общий заработок «Вильярреала» за Лигу Европы составляет 16,96 миллиона евро. Перед финалом команда ни разу не проигрывала в европейском сезоне. Если «Вильярреал» победит, то к этой сумме добавятся еще 4 миллиона. Тогда доход составит 20,96 миллиона евро . Потом прибавятся бонусы от продажи телеправ, которые сейчас неизвестны.

Это много?

Нет, совсем мало. Например, у «МЮ» в составе есть целых шесть звезд, которых клуб теоретически не смог бы купить за выигранные в этом евросезоне деньги. У «Вильярреала» доход за финал, хотя громких звезд в составе почти нет – но даже в составе этого клуба есть три человека, которые стоят дороже выигрыша Лиги Европы.

За деньги от Лиги Европы нельзя купить, например, Эдегора, Ндомбеле или Азара. Так, за большую сумму в этом сезоне переходили ван де Бек, Жота, Хакими, Сане и еще десяток футболистов. То есть денег от победы в Лиге Европы не хватит даже не один топовый трансфер по современным расценкам.

Сравнивать с Лигой чемпионов просто страшно. Помните, как клубы Суперлиги жаловались, что УЕФА платит за Лигу чемпионов слишком маленькие деньги? Так вот победитель Лиги Европы получает в три раза меньше, чем победитель Лиги чемпионов. И то – если этот победитель Лиги Европы пришел из Лиги чемпионов. Если он весь год играл только в ЛЕ, то он в итоге получит за победу в турнире в шесть раз меньше, чем получил бы за Лигу чемпионов.