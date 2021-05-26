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#Лига Европы #Манчестер Юнайтед #Вильярреал

Сколько заработает победитель Лиги Европы в 2021 году. Этих денег не хватит даже на покупку одного Азара

2 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Вильярреал» сыграет с «МЮ» в финале Лиги Европы. Команды доходили до финала разными путями, поэтому получат разные деньги. Официальный сайт УЕФА еще в начале сезона подробно рассказывал о распределении доходов за выступление в еврокубках. Там нет точных цифр по доходам от продажи телеправ, но есть конкретика по стадиям Лиги Европы.

Сколько заработает «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал европейский сезон с группового этапа Лиги чемпионов. Там трижды победил и столько же раз проиграл, занял третье место в группе. За групповой этап Лиги чемпионов «МЮ» получил 23,35 миллиона евро. Эта сумма складывалась из фиксированной выплаты (15,25) и бонусов за три победы (8,1).

LaPresse/Global Look Press

В Лиге Европы «МЮ» стартовал с 1/16 финала. УЕФА так распределяет деньги за выход в конкретную стадию плей-офф ЛЕ. Они не зависят от результата:

💵 1/16 – 500 тысяч евро

💵 1/8 – 1,1 миллиона евро

💵 1/4 – 1,5

💵 1/2 – 2,4

💵 Финал – 4,5

Прямо сейчас «МЮ» имеет доход в 10 миллионов евро за выступление в плей-офф Лиги Европы. Еще 4 миллиона он заработает, если выиграет финал. Тогда общий доход за выступление «МЮ» в Лиге Европы составит 14 миллионов евро.

Manchester Evening News пишет, что к этой сумме добавляется еще базовая выплата за участие – 2,92 миллиона евро. УЕФА рассказывал о такой выплате, но обычно она полагается участникам группового этапа. Поэтому мы считаем доход «МЮ» без этой выплаты.

«МЮ» уже заработал за европейский сезон 33,35 миллиона евро (23,35 от ЛЧ + 10 от ЛЕ). Всего потенциально он может заработать 37,35 миллиона евро в сумме за два турнира.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько заработает «Вильярреал»

«Вильярреал» играл в Лиге Европы со старта группового этапа. Уже за участие в группе Лиги Европы он получил 2,92 миллиона евро. В группе «Вильярреал» пять раз победил и однажды сыграл вничью. Клуб набрал 16 очков и вышел в плей-офф с первого места. За это предусмотрены дополнительные бонусы.

Каждая победа в группе Лиги Европы давала «Вильярреалу» 570 тысяч евро, ничья – 190 тысяч. 3,04 миллиона «Вильярреал» заработал только за результаты в группе. Еще миллион – поощрение за выход с первого места. Дальше к этому добавляются стандартные доходы в 10 миллионов за проход стадий плей-офф.

Сейчас общий заработок «Вильярреала» за Лигу Европы составляет 16,96 миллиона евро. Перед финалом команда ни разу не проигрывала в европейском сезоне. Если «Вильярреал» победит, то к этой сумме добавятся еще 4 миллиона. Тогда доход составит 20,96 миллиона евро. Потом прибавятся бонусы от продажи телеправ, которые сейчас неизвестны.

Это много?

Нет, совсем мало. Например, у «МЮ» в составе есть целых шесть звезд, которых клуб теоретически не смог бы купить за выигранные в этом евросезоне деньги. У «Вильярреала» доход за финал, хотя громких звезд в составе почти нет – но даже в составе этого клуба есть три человека, которые стоят дороже выигрыша Лиги Европы. 

За деньги от Лиги Европы нельзя купить, например, Эдегора, Ндомбеле или Азара. Так, за большую сумму в этом сезоне переходили ван де Бек, Жота, Хакими, Сане и еще десяток футболистов. То есть денег от победы в Лиге Европы не хватит даже не один топовый трансфер по современным расценкам.

Сравнивать с Лигой чемпионов просто страшно. Помните, как клубы Суперлиги жаловались, что УЕФА платит за Лигу чемпионов слишком маленькие деньги? Так вот победитель Лиги Европы получает в три раза меньше, чем победитель Лиги чемпионов. И то – если этот победитель Лиги Европы пришел из Лиги чемпионов. Если он весь год играл только в ЛЕ, то он в итоге получит за победу в турнире в шесть раз меньше, чем получил бы за Лигу чемпионов.

Вильярреал
Вильярреал
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Манчестер Юнайтед
Манчестер
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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