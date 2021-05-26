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Вильярреал VS Манчестер Юнайтед
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Вильярреал - Манчестер Юнайтед: 26 мая 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Манчестер Юнайтед: 26 мая 2021 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига Европы, Финал
Лига Европы,
Финал
26 мая 2021, 22:00 МСК
26.05.2021, 22:00 МСК
среда
Cтадион ПГЕ Арена
ПГЕ Арена
Гданьск
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
19
Коклен
Франсис Коклен
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
17
Алькасер
Пако Алькасер
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
9
Бакка
Карлос Бакка
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
30
Пино
Йереми Пино
-
Тренерский состав
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
5
Магуайр
Гарри Магуайр
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
6
Погба
Поль Погба
17
Фред
Фред
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
Запасные
13
Грант
Ли Грант
-
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
2
Линделеф
Виктор Линделеф
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
-
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
56
Эланга
Энтони Эланга
-
Тренерский состав
Уле-Гуннар Сульшер
Прошлые матчи
25.11.2008
25 нояб. 2008
вт
22:45
Вильярреал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
25.11.2008
25 нояб. 2008
вт
22:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
0
17.09.2008
17 сент. 2008
ср
21:45
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вильярреал
17.09.2008
17 сент. 2008
ср
21:45
Манчестер Юнайтед
0
Вильярреал
0
Новости
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Момент, когда мы почти поверили в камбэк «Ромы» против «МЮ». Три удара в упор Де Хеа в течение минуты!
#Лига Европы
07 мая, 00:35
УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру
#Лига чемпионов
05 мая, 19:53
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
#Этьен Капу
30 апреля, 12:38
Кавани создал пять голов за матч Лиги Европы. «Рома» – его любимый итальянский соперник
#Эдинсон Кавани
30 апреля, 00:36
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
#
Новости матча
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
Совладелец «МЮ» ответил на письмо фанатов. Он согласился с включением болельщиков в число акционеров клуба
07 мая, 18:10
В 11 из последних 18 финалов Кубка УЕФА и Лиги Европы выходили испанские клубы
06 мая, 23:58
«Вильярреал» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал Лиги Европы
06 мая, 23:55
«МЮ» проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы
06 мая, 23:55
Озил спародировал приветствие Эмери в твиттере
06 мая, 23:08
Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 6 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция
06 мая, 10:39
Фанаты «МЮ» обратились к руководству после сорванного матча. Они потребовали допуска к распределению клубных акций
03 мая, 17:09