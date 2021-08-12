Кто тащит «Вильярреал» в Европе. Распорол лицо на 27 швов, когда полез за мячом. И плакал на улицах, когда его выгнала академия
Матч за Суперкубок УЕФА. «Челси» усилиями Зиеша забил первый. «Вильярреал» сравнял за 17 минут до конца основного времени – испанцы выдали классную комбинацию, по итогам которой Жерар Морено мощно пробил в дальний от Менди в угол.
До матча Морено говорил: «Я много готовился к этому финалу. Мне бы очень хотелось отметиться чем-то на поле». И он отметился. Несколько фактов про Морено:
• Морено начинал взрослую карьеру в «Вильярреале», на три года отъехал в «Эспаньол» (тоже важный клуб для карьеры – когда-то играл в его академии), а потом вернулся. Про «Вильярреал» говорил: «Это клуб всей моей жизни. Я по-настоящему кайфую от футбола здесь».
• Про «Эспаньол». В его академии Морено играл с 2001-го по 2007-й. А выгнали его, потому что тренерский штаб посчитал физически слабым. Морено тогда шел по улицам пригорода Барселоны и плакал.
• У Морено есть шрам на лице. В детстве он как-то играл в футбол во дворе и случайно запнул мяч за ворота. Полез сам, зацепился за перекладину и улетел, поцарапав лицо. Врачи наложили 27 швов.
• Морено провел все детские годы в Барселоне и в академиях городских команд. Из-за высокой конкуренции он не обратился только в «Барселону». Тогда отец договорился по телефону через брата своего лучшего друга о просмотре в юношеской команде «Вильярреала», потом взял отгул на неделю и отвез сына.
• Морено не сразу пробился в основу «Вильярреала». Летом-2013 ему светила игра за вторую команду, но он не захотел – просил аренду, а тренер отказывал. Вместе с отцом они съездили к «Мальорке» (тогда у Морено не было агента), договорились об аренде, вернулись и рассказали об этом «Вильярреалу». Клуб не был против и согласился на эту сделку.
• На юношеском уровне Морено никогда не играл за Испанию. Зато выступал за молодежную сборную Каталонии. Говорил про это: «Я никак не отношусь к политике. Но я горд представлять народ, который помогал мне всю жизнь, в спорте».
• Прошлый сезон – лучший в карьере Морено. Он стал третьим бомбардиром Примеры (23 мяча), вместе с «Вильярреалом» выиграл Лигу Европы, в финале забив «Манчестер Юнайтед». Про успех рассказывал:
«Иногда я пытался анализировать, почему мне так везет. Мой лучший друг работает психологом. Я пытался поговорить на эту тему с ним. И он сказал очень правильную фразу: «Какая разница, почему это происходит? Наслаждайся, это лучшее время в твоей карьере». И он чертовски прав».
• Гол в ворота «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА стал для него 83-м за «Вильярреал». Он – лучший бомбардир клуба. Кстати, недавно стороны продлили контракт до 2027 года.