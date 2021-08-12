Кто тащит «Вильярреал» в Европе. Распорол лицо на 27 швов, когда полез за мячом. И плакал на улицах, когда его выгнала академия

До матча Морено говорил: «Я много готовился к этому финалу. Мне бы очень хотелось отметиться чем-то на поле». И он отметился. Несколько фактов про Морено:

• Морено начинал взрослую карьеру в «Вильярреале», на три года отъехал в «Эспаньол» (тоже важный клуб для карьеры – когда-то играл в его академии), а потом вернулся. Про «Вильярреал» говорил: «Это клуб всей моей жизни. Я по-настоящему кайфую от футбола здесь».

• Про «Эспаньол». В его академии Морено играл с 2001-го по 2007-й. А выгнали его, потому что тренерский штаб посчитал физически слабым. Морено тогда шел по улицам пригорода Барселоны и плакал.

• У Морено есть шрам на лице. В детстве он как-то играл в футбол во дворе и случайно запнул мяч за ворота. Полез сам, зацепился за перекладину и улетел, поцарапав лицо. Врачи наложили 27 швов.

• Морено провел все детские годы в Барселоне и в академиях городских команд. Из-за высокой конкуренции он не обратился только в «Барселону». Тогда отец договорился по телефону через брата своего лучшего друга о просмотре в юношеской команде «Вильярреала», потом взял отгул на неделю и отвез сына.