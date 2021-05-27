В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. В основное и дополнительное время было скучно – 1:1. А вот в серии пенальти началась жара: всего команды пробили 21 раз, а решающую попытку смазал Давид Де Хеа.

За восемь лет «Вильярреал» прошел путь от выходца из Сегунды до победителя Лиги Европы. Напомним, как все было. Сезон-2011/12, «Вильярреал» победил всего 9 раз (второй худший показатель в том чемпионате; он меньше только у «Расинга» – 4), занял 18-е место и свалился из Примеры.

Клубу понадобился год, чтобы вернуться обратно. А за этим внимательно наблюдали Пау Торрес и Альфонсо Педраса. Оба на тот момент играли в молодежке «Вильярреала» и в выходные подрабатывали болбоями. А в день, когда «Вильярреал» оформил возвращение в Примеру, оба были на стадионе и выбежали на поле праздновать вместе с фанатами.

На видео они стоят рядом с другой локальной легендой «Вильярреала» – Бруно Сориано.