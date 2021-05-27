В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. В основное и дополнительное время было скучно – 1:1. А вот в серии пенальти началась жара: всего команды пробили 21 раз, а решающую попытку смазал Давид Де Хеа.
За восемь лет «Вильярреал» прошел путь от выходца из Сегунды до победителя Лиги Европы. Напомним, как все было. Сезон-2011/12, «Вильярреал» победил всего 9 раз (второй худший показатель в том чемпионате; он меньше только у «Расинга» – 4), занял 18-е место и свалился из Примеры.
Клубу понадобился год, чтобы вернуться обратно. А за этим внимательно наблюдали Пау Торрес и Альфонсо Педраса. Оба на тот момент играли в молодежке «Вильярреала» и в выходные подрабатывали болбоями. А в день, когда «Вильярреал» оформил возвращение в Примеру, оба были на стадионе и выбежали на поле праздновать вместе с фанатами.
На видео они стоят рядом с другой локальной легендой «Вильярреала» – Бруно Сориано.
Оба – воспитанники «Вильярреала». Оба много раз признавались в любви к клубу. Но к ним разное отношение со стороны фанатов. Педрасу очень любят, но не так сильно как Пау Торреса. Педраса много путешествовал ради игровой практики: был в арендах в «Луго», «Лидсе», «Депортиво» и «Бетисе». До победы в финале ЛЕ он говорил:
«Я переживаю лучший год за все время в «Вильярреале». Я постоянно играю. У меня есть все шансы взять титул с клубом. Интерес со стороны «Челси»? Нет, меня это пока не волнует. Я хочу выиграть с «Вильярреалом» Лигу Европы, а потом сыграть за Испанию на Олимпийских играх».
Торреса обожают все жители Вильярреаля. Контекст постов с респектами таков: Торрес – воспитанник клуба, который прошел через все молодежные команды, пробился в основу, преодолев конкуренцию, и выиграл с «Вильярреалом» первый титул.
На фото – Торрес после победы на одном из турниров среди юношеских команд:
Факты про Торреса:
💛 Однажды, когда выступал еще на юношеском уровне, Торрес получил травму и год не играл в футбол. Вернулся и стал капитаном команды своего возраста.
💛 Торреса все считают достаточно скромным человеком. Он до сих пор живет вместе с мамой и братом в пригороде Вильярреаля.
💛 Интересы со стороны топ-клубов? Да, они к Торресу есть. В том числе и от «Манчестер Юнайтед». И это он отказывался комментировать до финала: «Нет-нет, никакие слухи про «Манчестер Юнайтед». Я – футболист в желтой футболке и с гербом «Вильярреала» на груди. Я хочу выиграть с ним титул».
💛 А вот про безграничную любовь к клубу: «Кто знает, куда меня занесет карьера. Я хочу провести всю карьеру тут, но, возможно, когда-нибудь захочу чего-то нового. Даже если это и так, я обязательно вернусь сюда перед завершением карьеры и сыграю последний сезон. А что потом? Потом я буду ходить на трибуну до тех пор, пока смогу это делать».
💛 Пау Торрес уже капитанил в «Вильярреале». Первая капитанская повязка, которая у него была во взрослой команде, висит дома в специальной рамке.
💛 А это слова его мамы: «Пау обожает «Вильярреал». Он даже раскрасил стены в своей комнате в желтый цвет. Он любит этот город и клуб – здорово, что фанаты отвечают ему взаимностью».