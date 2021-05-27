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#Вильярреал #Лига Европы #Лига чемпионов #Примера

Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸

33 минуты назад

«Вильярреал»«Манчестер Юнайтед» в основное и дополнительное время – скука, всего 2 гола.

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти – 21 забитый пенальти (один - вратарский) и промах Де Хеа, который стоил вторым титула. Так «Вильярреал» выиграл первый трофей в истории (были еще две победы в Кубке Интертото, но там по несколько победителей).

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 29
1:1
( 11 : 10)
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кавани 55

Небольшие факты по финалу:

🏆 Это четвертая победа Унаи Эмери в Лиге Европы из пяти финалов. Он брал турнир с «Севильей» (трижды) и с «Вильярреалом». Не брал только с «Арсеналом».

Эмери – единственный тренер, который четырежды выиграл Лигу Европы.

🏆 В составе «Вильярреала» есть еще один человек, который любит брать еврокубки – Альберто Морено. У него два кубка за победу в Лиге Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом») и один – за победу в ЛЧ«Ливерпулем»).

🏆 Это первый трофей в истории «Вильярреала».

А теперь главное: испанские клубы – короли еврокубковых финалов. Статистика по победителям ЛЧ и ЛЕ за последние 10 лет.

Лига чемпионов:

• Сезон-2011/12 – «Челси» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Сезон-2012/13 – «Бавария» 🇩🇪

• Сезон-2013/14 – «Реал» 🇪🇸

• Сезон-2014/15 – «Барселона» 🇪🇸

• Сезон-2015/16 – «Реал» 🇪🇸

• Сезон-2016/17 – «Реал» 🇪🇸

• Сезон-2017/18 – «Реал» 🇪🇸

• Сезон-2017/18 – «Ливерпуль» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Сезон-2019/20 – «Бавария» 🇩🇪

• Сезон-2020/21 – ? (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)

Лига Европы:

• Сезон-2011/12 – «Атлетико» 🇪🇸

• Сезон-2012/13 – «Челси» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Сезон-2013/14 – «Севилья» 🇪🇸

• Сезон-2014/15 – «Севилья» 🇪🇸

• Сезон-2015/16 – «Севилья» 🇪🇸

• Сезон-2016/17 – «Манчестер Юнайтед» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Сезон-2017/18 – «Атлетико» 🇪🇸

• Сезон-2018/19 – «Челси» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Сезон-2019/20 – «Севилья» 🇪🇸

• Сезон-2020/21 – «Вильярреал» 🇪🇸

твиттер «Вильярреала»

В последних 20 еврокубковых финалах испанские клубы побеждали 12 раз. Еще статистика:

  • За последние 20 лет в финалах ЛЧ и ЛЕ испанские команды играли 19 раз. И 19 раз побеждали.
  • Это 13-я победа испанских клубов в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.
  • Турнир ЛЕ существует 12 лет. 6 раз в нем побеждали команды из Примеры.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер «Вильярреала»
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