Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸

Небольшие факты по финалу:

🏆 Это четвертая победа Унаи Эмери в Лиге Европы из пяти финалов. Он брал турнир с «Севильей» (трижды) и с «Вильярреалом». Не брал только с «Арсеналом».

Эмери – единственный тренер, который четырежды выиграл Лигу Европы.

🏆 В составе «Вильярреала» есть еще один человек, который любит брать еврокубки – Альберто Морено. У него два кубка за победу в Лиге Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом») и один – за победу в ЛЧ (с «Ливерпулем»).

🏆 Это первый трофей в истории «Вильярреала».