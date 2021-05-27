Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» в основное и дополнительное время – скука, всего 2 гола.
«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти – 21 забитый пенальти (один - вратарский) и промах Де Хеа, который стоил вторым титула. Так «Вильярреал» выиграл первый трофей в истории (были еще две победы в Кубке Интертото, но там по несколько победителей).
Небольшие факты по финалу:
🏆 Это четвертая победа Унаи Эмери в Лиге Европы из пяти финалов. Он брал турнир с «Севильей» (трижды) и с «Вильярреалом». Не брал только с «Арсеналом».
Эмери – единственный тренер, который четырежды выиграл Лигу Европы.
🏆 В составе «Вильярреала» есть еще один человек, который любит брать еврокубки – Альберто Морено. У него два кубка за победу в Лиге Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом») и один – за победу в ЛЧ (с «Ливерпулем»).
🏆 Это первый трофей в истории «Вильярреала».
А теперь главное: испанские клубы – короли еврокубковых финалов. Статистика по победителям ЛЧ и ЛЕ за последние 10 лет.
Лига чемпионов:
• Сезон-2011/12 – «Челси» 🏴
• Сезон-2012/13 – «Бавария» 🇩🇪
• Сезон-2013/14 – «Реал» 🇪🇸
• Сезон-2014/15 – «Барселона» 🇪🇸
• Сезон-2015/16 – «Реал» 🇪🇸
• Сезон-2016/17 – «Реал» 🇪🇸
• Сезон-2017/18 – «Реал» 🇪🇸
• Сезон-2017/18 – «Ливерпуль» 🏴
• Сезон-2019/20 – «Бавария» 🇩🇪
• Сезон-2020/21 – ? (🏴)
Лига Европы:
• Сезон-2011/12 – «Атлетико» 🇪🇸
• Сезон-2012/13 – «Челси» 🏴
• Сезон-2013/14 – «Севилья» 🇪🇸
• Сезон-2014/15 – «Севилья» 🇪🇸
• Сезон-2015/16 – «Севилья» 🇪🇸
• Сезон-2016/17 – «Манчестер Юнайтед» 🏴
• Сезон-2017/18 – «Атлетико» 🇪🇸
• Сезон-2018/19 – «Челси» 🏴
• Сезон-2019/20 – «Севилья» 🇪🇸
• Сезон-2020/21 – «Вильярреал» 🇪🇸
В последних 20 еврокубковых финалах испанские клубы побеждали 12 раз. Еще статистика:
- За последние 20 лет в финалах ЛЧ и ЛЕ испанские команды играли 19 раз. И 19 раз побеждали.
- Это 13-я победа испанских клубов в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.
- Турнир ЛЕ существует 12 лет. 6 раз в нем побеждали команды из Примеры.