Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾

Кавани – лигоевропейский король «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Он забивает в четырех матчах Лиги Европы подряд. В ответном четвертьфинальном матче гол прилетел «Гранаде». В двух полуфиналах с «Ромой» Кавани оформил по дублю.

Сейчас – забил очень важный гол в финале.