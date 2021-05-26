Эдинсон Кавани
Лига Европы
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
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#Эдинсон Кавани #Лига Европы #Уле-Гуннар Сульшер #Вильярреал #Манчестер Юнайтед

Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾

вчера, 23:44

твиттер «Матч ТВ»

Финал Лиги Европы развивается не по сценарию «Манчестер Юнайтед». В середине первого тайма «Вильярреал» разыграл штрафной, и Жерар Морено забил.

Де Хеа эмоционально призывал партнеров собраться. Линделеф тоже что-то жестикулировал игрокам «Манчестер Юнайтед». Что делали Сульшер и Кавани? Ссорились.

Английские медиа даже писали, что Кавани посоветовал Сульшеру заткнуться.

Через 41 минуту у них появился шанс наладить отношения. Тогда уже забил Кавани – он отпраздновал гол и привычно посмотрел на небо. Сульшер? Сначала он ждал результаты проверки ВАР на офсайд. А потом, когда судья засчитал гол, скорчил рожу.

Вот гол Кавани:

А вот неповторимая реакция Сульшера:

Кавани – лигоевропейский король «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Он забивает в четырех матчах Лиги Европы подряд. В ответном четвертьфинальном матче гол прилетел «Гранаде». В двух полуфиналах с «Ромой» Кавани оформил по дублю.

Сейчас – забил очень важный гол в финале.

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 29
1:1
( 11 : 10)
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кавани 55
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