Эдинсон Кавани
Лига Европы
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
вчера, 23:44
Финал Лиги Европы развивается не по сценарию «Манчестер Юнайтед». В середине первого тайма «Вильярреал» разыграл штрафной, и Жерар Морено забил.
Английские медиа даже писали, что Кавани посоветовал Сульшеру заткнуться.
Через 41 минуту у них появился шанс наладить отношения. Тогда уже забил Кавани – он отпраздновал гол и привычно посмотрел на небо. Сульшер? Сначала он ждал результаты проверки ВАР на офсайд. А потом, когда судья засчитал гол, скорчил рожу.
Вот гол Кавани:
А вот неповторимая реакция Сульшера:
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые