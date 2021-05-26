Хуан Фойт
Лига Европы
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
вчера, 23:15
В финале Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» на девятой минуте случился самый вирусный момент первого тайма.
Защитник Хуан Фойт споткнулся и случайно врезался головой в колено Поля Погба.
У Фойта пошла из носа кровь, врачам пришлось перебинтовать его голову. Фойт вернулся в игру и стал выглядеть как раненый солдат.
И скоро команда забила. Фойт обнимался со всеми.
Интернет быстро среагировал поп-культурными отсылками на «Очень странные дела», «Южный парк», знаменитое фото Терри Бутчера и образ The Weeknd.
Фойт – игрок «Тоттенхэма», он арендован «Вильярреалом» до конца сезона. В АПЛ за три сезона он провел 21 игру. «Вильярреал» по условиям аренды может его выкупить.
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