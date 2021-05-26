Хуан Фойт
Лига Европы
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
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#Хуан Фойт #Лига Европы #Вильярреал #Манчестер Юнайтед #Поль Погба

🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой

вчера, 23:15

В финале Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» на девятой минуте случился самый вирусный момент первого тайма.

Защитник Хуан Фойт споткнулся и случайно врезался головой в колено Поля Погба. 

У Фойта пошла из носа кровь, врачам пришлось перебинтовать его голову. Фойт вернулся в игру и стал выглядеть как раненый солдат.

И скоро команда забила. Фойт обнимался со всеми.

Keystone Press Agency / global look press

Интернет быстро среагировал поп-культурными отсылками на «Очень странные дела», «Южный парк», знаменитое фото Терри Бутчера и образ The Weeknd.

Фойт – игрок «Тоттенхэма», он арендован «Вильярреалом» до конца сезона. В АПЛ за три сезона он провел 21 игру. «Вильярреал» по условиям аренды может его выкупить.

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