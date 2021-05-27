Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы проиграл «Вильярреалу». Все решила серия пенальти, которая закончилась со счетом 10:11. Последний удар смазал Давид Де Хеа, который пропустил голы от всех игроков «Вильярреала».
Сульшер 100 минут не делал замены, а потом за четыре последние минуты выпустил четырех запасных. Все вышедшие на поле реализовали удары в серии пенальти.
Но Сульшер не поменял вратаря и оставил в воротах Давида Де Хеа. Тот не потащил ни одного удара. Последний раз Де Хеа отбивал пенальти в апреле-2016 от «Эвертона». И за всю карьеру из 62 пенальти справился только с 11-ю (18%).
На замене сидел Дин Хендерсон, с которым конкурирует Де Хеа. «Манчестер Юнайтед» хотел отдать его в аренду, но Хендерсон не ушел. Из 19 пенальти в свои ворота он отбил восемь (42%).
В прошлом сезоне Хендерсон уходил в аренду в «Шеффилд Юнайтед», а в этом – остался в «МЮ» и провел в АПЛ 13 матчей (в четырех не пропустил). В Лиге Европы насобирал четыре игры и не пропустил в трех.
В феврале Сульшер респектнул Хендерсону: «Мне все сложнее и сложнее оставлять Дина вне состава, потому что всякий раз, когда он выходит на поле, играет действительно хорошо».
А в марте поддержал Де Хеа: «У нас нет такого понятия, как бесспорный первый номер. Нужно играть. Я не слепой. За последние пару недель читал медиа, где люди списывают Давида. Это совершенно неправильно. Давид – топ-голкипер».
Де Хеа провел в АПЛ 26 матчей (девять сухих), накопил стопку результативных ошибок и попал под критику. Например, Пол Скоулз весной набросил, что неаккуратная игра Де Хеа – слабость «Манчестер Юнайтед». Гари Невилл упрекнул за несмелость.
Против «Эвертона» Де Хеа выбил мяч на соперника, что привело к голу. К тому моменту это стало седьмой результативной ошибкой со старта прошлого сезона.
Де Хеа во втором матче полуфинала с «Ромой» (2:3) сделал 10 сейвов (это третий личный показатель за время выступления в МЮ). Но он не помог в финале Лиги Европы в серии пенальти. Хотя готовился – англоязычные медиа пишут, что у него была шпаргалка про всех пенальтистов «Вильярреала».
Его эмоции после матча – грусть и драма.