Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале

«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы проиграл «Вильярреалу». Все решила серия пенальти, которая закончилась со счетом 10:11. Последний удар смазал Давид Де Хеа, который пропустил голы от всех игроков «Вильярреала».

Сульшер 100 минут не делал замены, а потом за четыре последние минуты выпустил четырех запасных. Все вышедшие на поле реализовали удары в серии пенальти.

Но Сульшер не поменял вратаря и оставил в воротах Давида Де Хеа. Тот не потащил ни одного удара. Последний раз Де Хеа отбивал пенальти в апреле-2016 от «Эвертона». И за всю карьеру из 62 пенальти справился только с 11-ю (18%).