Фил Фоден
Евро-2020
Италия
Англия
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#Фил Фоден #Евро-2020 #Англия #Италия

Фоден не попал в заявку Англии на финал Евро-2020 против Италии из-за травмы

11 июля, 21:35

Англия в финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» сыграет против Италии. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Полузащитник Фил Фоден не попал в заявку Англии на матч. Полный состав – здесь. Фоден пропустил тренировку перед финалом. 

Главный тренер Гарет Саутгейт объяснил: «Он вызывает сомнения. Нам придется проверить еще раз, но у него довольно незначительная травма ноги».

Фоден провел на Евро-2020 три матча, но не отметился результативными действиями.

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
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Источник:
Sky News
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