Фил Фоден
Евро-2020
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Фоден не попал в заявку Англии на финал Евро-2020 против Италии из-за травмы
11 июля, 21:35
Англия в финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» сыграет против Италии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Полузащитник Фил Фоден не попал в заявку Англии на матч. Полный состав – здесь. Фоден пропустил тренировку перед финалом.
Главный тренер Гарет Саутгейт объяснил: «Он вызывает сомнения. Нам придется проверить еще раз, но у него довольно незначительная травма ноги».
Фоден провел на Евро-2020 три матча, но не отметился результативными действиями.
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