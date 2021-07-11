Фоден не попал в заявку Англии на финал Евро-2020 против Италии из-за травмы

Англия в финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» сыграет против Италии. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Полузащитник Фил Фоден не попал в заявку Англии на матч. Полный состав – здесь. Фоден пропустил тренировку перед финалом.

Главный тренер Гарет Саутгейт объяснил: «Он вызывает сомнения. Нам придется проверить еще раз, но у него довольно незначительная травма ноги».

Фоден провел на Евро-2020 три матча, но не отметился результативными действиями.