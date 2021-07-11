Англию атакуют стаи летающих муравьев. Они мигрируют из-за брачного периода и напрягают и «Уимблдон», и финал Евро-2020

Причина нашествия – брачный период у муравьев.

Они обычно живут под землей. Но самка однажды в своей жизни спаривается прямо в воздухе, после чего падает, отбрасывает крылья и ищет место под землей. После этого она может прожить еще 15 лет, так и не появляясь из подземелья. Самцы умирают через несколько дней после спаривания. Поэтому летом в Англии очень много муравьиных трупов повсюду.

Профессор и член королевского энтомологического общества Адам Харт говорит, что если условия для муравьев будут благоприятные (это жаркая сухая погода или время после дождя), то «на футболках футболистов Англии будет больше трех львов».

Рои летающих муравьев – ежегодная проблема Великобритании. Обычно они размножаются во второй-третьей неделе июля, но могут устраивать нашествие до августа. В этом году ученые просят поделиться информацией, где и в каком количестве они видели летающих муравьев.

В соцсетях – очень много видео с летающими муравьями. Есть даже аккаунт, который их собирает и празднует «День летающих муравьев».