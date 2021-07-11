Евро-2020
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Италия

🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро-2020: стартовые составы на матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года

11 июля, 20:36

Финал Евро-2020 между Италией и Англией пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.

  • Для Англии это первый финал чемпионата Европы. Италия единственный раз выигрывала Евро в 1968 году, но вышла туда в четвертый раз.
  • Англия ни разу за четыре матча не побеждала Италию на крупных турнирах. Последний раз команды встречались на Евро в 2012 году в четвертьфинале: тогда Италия победила по пенальти. 
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2

Стартовые составы:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Триппьер, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Где смотреть матч Италия – Англия

Прогноз на матч Италия – Англия

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Источник:
УЕФА
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