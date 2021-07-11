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🇮🇹🏴 Евро-2020: стартовые составы на матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года
11 июля, 20:36
Финал Евро-2020 между Италией и Англией пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Для Англии это первый финал чемпионата Европы. Италия единственный раз выигрывала Евро в 1968 году, но вышла туда в четвертый раз.
- Англия ни разу за четыре матча не побеждала Италию на крупных турнирах. Последний раз команды встречались на Евро в 2012 году в четвертьфинале: тогда Италия победила по пенальти.
Стартовые составы:
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Триппьер, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Где смотреть матч Италия – Англия
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