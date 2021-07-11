🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро-2020: стартовые составы на матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года

Финал Евро-2020 между Италией и Англией пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Для Англии это первый финал чемпионата Европы. Италия единственный раз выигрывала Евро в 1968 году, но вышла туда в четвертый раз.

Англия ни разу за четыре матча не побеждала Италию на крупных турнирах. Последний раз команды встречались на Евро в 2012 году в четвертьфинале: тогда Италия победила по пенальти.