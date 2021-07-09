Евро-2020
Италия
Англия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Англия #Италия

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года

09 июля, 13:37

Италия сыграет против Англии в финальном матче Евро-2020. Игра состоится в Лондоне на «Уэмбли» и пройдет 11 июля. Она начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Россия 1».

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа Италии – 3,10
  • Ничья – 3,14
  • Победа Англии – 2,77
  • Италия станет чемпионом – 1,99
  • Англия станет чемпионом – 1,82

Другие варианты:

  • В основное время будет забито не больше двух голов – 1,93
  • Забьет Чиро Иммобиле – 3,3
  • Забьет Харри Кейн – 2,8
  • Италия не забьет Англии – 2,72

Италия не проигрывает уже 33 матча подряд. До мирового рекорда осталось две игры (по 35 не проигрывали Бразилия и Испания). У Италии на один день отдыха больше, чем у Англии перед финалом – полуфинальный матч итальянцев состоялся раньше.

Англия пропустила всего один гол на турнире – со штрафного от Дании.

Италии не поможет травмированный Спинаццола. Под вопросом участие Кьезы – в стартовом составе его может заменить Берарди.

У Англии нет проблем с составом, и главный вопрос – кто появится на правом фланге атаки. Варианта на всем Евро было три – Фоден, Сака или Санчо.

Как играли раньше Италия и Англия – финалисты Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Англия, 11 июля 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц
Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀
Джокер Италии знает латынь, учится на экономиста и сравнивает сборную с картиной Ван Гога «Цветущие ветки миндаля»
Целовать в лысину помощника тренера – счастливый ритуал сборной Италии. Сам он на удачу пьет чай с тремя ложками сахара
Разбираем рекордную серию Италии: не проигрывает с 2018-го – но не играет с топ-сборными. Как ей это удалось?
Англия впервые вышла в финал Евро – после 53 лет ожидания и десяти попыток. Половина из них связаны с пенальти
Разбираем скандальный пенальти Англии. Был ли фол? Почему судья сам не посмотрел повтор?
Все ноют про судейство, но Англия была лучше Дании во всем и провела свой лучший матч
Почему сборная Англии играет так скучно. И почему она права
Как Англия превратила Евро в домашний турнир. Помогли закрытие страны для иностранцев и удача с исключением Брюсселя
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Англия
#Италия