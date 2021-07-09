Евро-2020: прогноз на матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года

Италия сыграет против Англии в финальном матче Евро-2020. Игра состоится в Лондоне на «Уэмбли» и пройдет 11 июля. Она начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Россия 1».

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа Италии – 3,10

Ничья – 3,14

Победа Англии – 2,77

Италия станет чемпионом – 1,99

Англия станет чемпионом – 1,82

Другие варианты:

В основное время будет забито не больше двух голов – 1,93

Забьет Чиро Иммобиле – 3,3

Забьет Харри Кейн – 2,8

Италия не забьет Англии – 2,72

Италия не проигрывает уже 33 матча подряд. До мирового рекорда осталось две игры (по 35 не проигрывали Бразилия и Испания). У Италии на один день отдыха больше, чем у Англии перед финалом – полуфинальный матч итальянцев состоялся раньше.

Англия пропустила всего один гол на турнире – со штрафного от Дании.

Италии не поможет травмированный Спинаццола. Под вопросом участие Кьезы – в стартовом составе его может заменить Берарди.

У Англии нет проблем с составом, и главный вопрос – кто появится на правом фланге атаки. Варианта на всем Евро было три – Фоден, Сака или Санчо.

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