Евро-2020: прогноз на матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года
Италия сыграет против Англии в финальном матче Евро-2020. Игра состоится в Лондоне на «Уэмбли» и пройдет 11 июля. Она начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Россия 1».
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа Италии – 3,10
- Ничья – 3,14
- Победа Англии – 2,77
- Италия станет чемпионом – 1,99
- Англия станет чемпионом – 1,82
Другие варианты:
- В основное время будет забито не больше двух голов – 1,93
- Забьет Чиро Иммобиле – 3,3
- Забьет Харри Кейн – 2,8
- Италия не забьет Англии – 2,72
Италия не проигрывает уже 33 матча подряд. До мирового рекорда осталось две игры (по 35 не проигрывали Бразилия и Испания). У Италии на один день отдыха больше, чем у Англии перед финалом – полуфинальный матч итальянцев состоялся раньше.
Англия пропустила всего один гол на турнире – со штрафного от Дании.
Италии не поможет травмированный Спинаццола. Под вопросом участие Кьезы – в стартовом составе его может заменить Берарди.
У Англии нет проблем с составом, и главный вопрос – кто появится на правом фланге атаки. Варианта на всем Евро было три – Фоден, Сака или Санчо.
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