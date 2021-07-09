Евро-2020: где смотреть матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
В финале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Англии. Матч пройдет в Лондоне. Он состоится 11 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть матч можно на канале «Россия 1» (трансляция – в 21:50) и медиаплатформе «Смотрим» (трансляция – в 21:55).
Италия и Англия встречались 27 раз, на счету англичан восемь побед, у итальянцев – десять. Последний раз они играли в товарищеском матче в 2018 году – ничья 1:1 на «Уэмбли».
Италия всегда проходила Англию на крупных турнирах – выиграла 1:0 на Евро-1980, победила 2:1 в игре за третье место на ЧМ-1990, прошла ее в четвертьфинале Евро-2012 по пенальти и была сильнее в игре группового этапа ЧМ-2014 (2:1).
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