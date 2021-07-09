Евро-2020: где смотреть матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

В финале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Англии. Матч пройдет в Лондоне. Он состоится 11 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть матч можно на канале «Россия 1» (трансляция – в 21:50) и медиаплатформе «Смотрим» (трансляция – в 21:55).