Евро-2020
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Италия

Евро-2020: где смотреть матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

09 июля, 13:33

В финале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Англии. Матч пройдет в Лондоне. Он состоится 11 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть матч можно на канале «Россия 1» (трансляция – в 21:50) и медиаплатформе «Смотрим» (трансляция – в 21:55).

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2

Италия и Англия встречались 27 раз, на счету англичан восемь побед, у итальянцев – десять. Последний раз они играли в товарищеском матче в 2018 году – ничья 1:1 на «Уэмбли».

Италия всегда проходила Англию на крупных турнирах – выиграла 1:0 на Евро-1980, победила 2:1 в игре за третье место на ЧМ-1990, прошла ее в четвертьфинале Евро-2012 по пенальти и была сильнее в игре группового этапа ЧМ-2014 (2:1).

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