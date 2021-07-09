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#Евро-2020 #Англия #Италия

Как играли раньше Италия и Англия – финалисты Евро-2020

09 июля, 13:39

Сборные Италии и Англии разыграют финал Евро-2020, который пройдет 11 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру покажет телеканал «Россия 1».

Всего в своей истории Италия и Англия провели 27 матчей.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Восемь побед у Англии

🇮🇹 Десять – у Италии

🤝 Девять игр завершились вничью

Другие факты:

📌 Самый первый матч состоялся в 1933 году, он был товарищеским. Ничья 1:1.

📌 Первый послевоенный матч прошел в 1948-м – Италия проиграла дома 0:4.

📌 Впервые Италия победила Англию в 1973-м (2:0). Это была девятая по счету игра между ними.

📌 В отборочных играх соперники пересекались четырежды. К ЧМ-1978 каждая из команд победила по 2:0, к ЧМ-1998 – Италия выиграла 1:0, второй матч завершился нулевой ничьей.

📌 На больших турнирах Италия всегда проходила Англию. Она выиграла 1:0 на Евро-1980, победила 2:1 в матче за третье место на ЧМ-1990, прошла англичан в четвертьфинале Евро-2012 по пенальти и была сильнее в игре группового этапа ЧМ-2014 (2:1).

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Англия, 11 июля 2021 года

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