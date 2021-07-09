Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Англия, 11 июля 2021 года

Сборные Италии и Англии сыграют в финале Евро-2020 в Лондоне на «Уэмбли». Матч пройдет 11 июля.

Начало – в 22:00 по московскому времени. В 21:50 начнется прямая трансляция на телеканале «Россия 1».

По пути к финалу Англия заняла первое место в группе и победила в плей-офф Германию, Украину и Данию. Италия также финишировала первой в своей группе и в матчах на вылет прошла Австрию, Бельгию и Испанию.

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