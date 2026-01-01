Фил Фоден

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Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
«Месси, принеси мне футболку Фодена». Главный эпизод матча Лиги чемпионов – ребенок с плакатом на трибуне
#Лига чемпионов
Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х
#Англия
Звезды «Челси» и «Ман Сити» были соперниками с восьми лет. Играли в академиях, а теперь – в финале Лиги чемпионов
#Лига чемпионов
Два дебютанта сборной Англии нарушили карантин – привели исландских девушек в отель
#Англия