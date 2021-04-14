Боруссия - Манчестер Сити: 14 апреля 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
-:-
-:-

Боруссия - Манчестер Сити: 14 апреля 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
14 апр. 2021, 22:00 МСК
14.04.2021, 22:00 МСК
среда
Cтадион Сигнал Идуна Парк
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
Манчестер Сити
мин
13
Стеффен
Зак Стеффен
11
Зинченко
Александр Зинченко
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
25
Фернандиньо
Фернандиньо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
31
Эдерсон
Эдерсон
-
5
Стоунз
Джон Стоунз
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
26
Марез
Рияд Марез
-

Прошлые матчи

04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
Боруссия
1 : 0
Манчестер Сити
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
Боруссия
1
Манчестер Сити
0
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
Манчестер Сити
1 : 1
Боруссия
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
Манчестер Сити
1
Боруссия
1

Новости

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ман Сити» 7 матчей подряд не пропускает в ЛЧ. Для рекорда надо дойти сухими до финала
17 марта, 11:27
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
Команда Гвардиолы забивает 100+ мячей за сезон 12-й раз подряд
16 марта, 23:36
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53