Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Квинси Промес
Федор Чалов
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Непал
Австралия
Сан-Марино
Норвегия
Нидерланды
Китай
Швеция
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Локомотив
Барселона
Краснодар
Ливерпуль
Зенит
Реал
Ростов
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига чемпионов
Боруссия VS Манчестер Сити
Поделиться:
Боруссия - Манчестер Сити: 14 апреля 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
-:-
Боруссия - Манчестер Сити: 14 апреля 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
14 апр. 2021, 22:00 МСК
14.04.2021, 22:00 МСК
среда
Cтадион Сигнал Идуна Парк
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
Манчестер Сити
мин
13
Стеффен
Зак Стеффен
11
Зинченко
Александр Зинченко
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
25
Фернандиньо
Фернандиньо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
31
Эдерсон
Эдерсон
-
5
Стоунз
Джон Стоунз
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
26
Марез
Рияд Марез
-
Прошлые матчи
04.12.2012
04 дек. 2012
вт
22:45
Боруссия
1 : 0
Манчестер Сити
04.12.2012
04 дек. 2012
вт
22:45
Боруссия
1
Манчестер Сити
0
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
Манчестер Сити
1 : 1
Боруссия
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
Манчестер Сити
1
Боруссия
1
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ман Сити» 7 матчей подряд не пропускает в ЛЧ. Для рекорда надо дойти сухими до финала
17 марта, 11:27
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
Команда Гвардиолы забивает 100+ мячей за сезон 12-й раз подряд
16 марта, 23:36
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53